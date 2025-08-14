Iniciatyva už saugų ir prieinamą abortą ES sulaukė per 5,6 tūkst. lietuvių palaikymo

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį išdavė sertifikatą, kuriuo patvirtinamas minėtas galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.
Patikrinti Europos Komisija (EK) buvo perdavusi 5867 šiai iniciatyviai pritarusių žmonių parašų, juos patikrinus 174 parašai buvo pripažinti negaliojančiais.
Iniciatyvos koordinatoriai siekia „suteikti Europos žmonėms galimybę užtikrinti, kad moterų gyvenimas taptų laisvesnis, saugesnis bei geresnis, nepaisant gyvenimo vietos ir sąlygų“.
Jų teigimu, neturėdamos galimybės gauti aborto paslaugos, moterys daugelyje Europos vietovių ne tik patiria fizinį pavojų, o tai „sukelia nereikalingą ekonominę ir psichinę įtampą moterims bei šeimoms“.
Iš viso iniciatyvos koordinatoriai per vienerius metus turėjo surinkti ne mažiau kaip 1 milijoną ES piliečių pritarimo pareiškimų. Ji surinko per 1,2 milijoną parašų.
VRK taip pat patvirtino 1973 galiojančius lietuvių parašus, reiškiančius palaikymą iniciatyvai, siekiančiai uždrausti Bendrijoje LGBTQI+ piliečiams taikyti atvertimo terapiją.
EK buvo perdavusi iniciatyvai „Atvertimo terapijos Europos Sąjungoje draudimas“ pritarusių 2055 asmenų parašus. VRK 82 iš jų pripažino negaliojančiais.
Šia iniciatyva Komisija raginama pasiūlyti privalomą teisinį draudimą Bendrijoje LGBTQI+ piliečiams taikyti atvertimo terapiją – intervencijas, kuriomis siekiama pakeisti, suvaržyti arba nuslopinti LGBTQI+ asmenų seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir (arba) lyties raišką.
Iniciatyvos koordinatorių teigimu, tokia terapija dėl diskriminacinio, žeminančio, žalingo ir nesąžiningo pobūdžio Jungtinių Tautų laikoma kankinimu ir šiuo metu uždraudžiama vis daugiau valstybių.
EK pranešė, jog iniciatyva sulaukė daugiau kaip milijono ES valstybių narių piliečių palaikymo. Šiai iniciatyvai taip pat reikėjo bent milijono palaikančiųjų.
