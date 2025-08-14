Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iniciatyva už saugų ir prieinamą abortą ES sulaukė per 5,6 tūkst. lietuvių palaikymo

2025-08-14 10:31 / šaltinis: BNS
2025-08-14 10:31

Europos Sąjungos (ES) piliečių iniciatyva „Turiu teisę rinktis: aš už saugų ir prieinamą abortą“ sulaukė 5693 Lietuvos piliečių palaikymo.

ES ir Lietuvos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) piliečių iniciatyva „Turiu teisę rinktis: aš už saugų ir prieinamą abortą“ sulaukė 5693 Lietuvos piliečių palaikymo.

REKLAMA
0

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį išdavė sertifikatą, kuriuo patvirtinamas minėtas galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Patikrinti Europos Komisija (EK) buvo perdavusi 5867 šiai iniciatyviai pritarusių žmonių parašų, juos patikrinus 174 parašai buvo pripažinti negaliojančiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iniciatyvos koordinatoriai siekia „suteikti Europos žmonėms galimybę užtikrinti, kad moterų gyvenimas taptų laisvesnis, saugesnis bei geresnis, nepaisant gyvenimo vietos ir sąlygų“.  

REKLAMA
REKLAMA

Jų teigimu, neturėdamos galimybės gauti aborto paslaugos, moterys daugelyje Europos vietovių ne tik patiria fizinį pavojų, o tai „sukelia nereikalingą ekonominę ir psichinę įtampą moterims bei šeimoms“.  

REKLAMA

Iš viso iniciatyvos koordinatoriai per vienerius metus turėjo surinkti ne mažiau kaip 1 milijoną ES piliečių pritarimo pareiškimų. Ji surinko per 1,2 milijoną parašų.

VRK taip pat patvirtino 1973 galiojančius lietuvių parašus, reiškiančius palaikymą iniciatyvai, siekiančiai uždrausti Bendrijoje LGBTQI+ piliečiams taikyti atvertimo terapiją.

EK buvo perdavusi iniciatyvai „Atvertimo terapijos Europos Sąjungoje draudimas“ pritarusių 2055 asmenų parašus. VRK 82 iš jų pripažino negaliojančiais.

REKLAMA
REKLAMA

Šia iniciatyva Komisija raginama pasiūlyti privalomą teisinį draudimą Bendrijoje LGBTQI+ piliečiams taikyti atvertimo terapiją – intervencijas, kuriomis siekiama pakeisti, suvaržyti arba nuslopinti LGBTQI+ asmenų seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir (arba) lyties raišką.  

Iniciatyvos koordinatorių teigimu, tokia terapija dėl diskriminacinio, žeminančio, žalingo ir nesąžiningo pobūdžio Jungtinių Tautų laikoma kankinimu ir šiuo metu uždraudžiama vis daugiau valstybių.  

EK pranešė, jog iniciatyva sulaukė daugiau kaip milijono ES valstybių narių piliečių palaikymo. Šiai iniciatyvai taip pat reikėjo bent milijono palaikančiųjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų