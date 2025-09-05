Incidentas Vilniuje: kilus konfliktui keleivė įkando taksi vairuotojui, kelis kartus sudavė jam į veidą

Policijos duomenimis, konfliktas tarp vairuotojo ir keleivės įvyko Šeškinės mikrorajone, Ukmergės gatvėje.
„1:04 gautas pranešimas, kad 1:01 nakties, kieme verkianti moteris prašo policijos pagalbos, teigia, kad yra sumušta. Pranešė praeiviai, neprisistatę“, – naujienų portalą tv3.lt informavo Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.
Pareigūnai nustatė, kad daugiabučio kieme stovinčiame automobilyje „Toyota“ kilo konfliktas tarp vairuotojo, gimusio 1977 metais, ir keleivės – 1999 metais gimusios moters.
„Tarp jų kilo žodinis konfliktas, keleivė sugriebė jo mobilųjį telefoną už magnetinio laikiklio ir jį sudaužė, o vėliau rankomis sudavė vyrui kelis kartus į veidą, įkando į ranką, ko pasekoje jis pajuto fizinį skausmą“, – nurodo policijos atstovė.
Vos po minutės – dar vienas pranešimas. Šįkart pats vairuotojas pranešė, kad buvo užpultas keleivės.
„1:05 gautas kitas pranešimas, kad taksi vairuotoją užpuolė klientė, susimušė, nuo medikų atsisakė. Rašoma, kad klientė sudaužė pranešėjo telefoną, moteris stvėrė vairuotojo telefoną“, – teigia L. Kairienė.
Pasak policijos, medikų pagalbos buvo atsisakyta.
Apie asmenų blaivumą ar neblaivumą informacijos kol kas nėra.
Įvykio aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
