  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Incidentas Vilniuje: kilus konfliktui keleivė įkando taksi vairuotojui, kelis kartus sudavė jam į veidą

2025-09-05 10:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 10:13

Vilniuje, daugiabučio kieme, naktį įvyko konfliktas tarp taksi vairuotojo ir keleivės. Policijos duomenimis, konflikto metu buvo sudaužytas telefonas, o keleivė įkando taksi vairuotojui į ranką. Į įvykio vietą atskubėjo pareigūnai.

policija, daugiabutis (tv3.lt koliažas)

Vilniuje, daugiabučio kieme, naktį įvyko konfliktas tarp taksi vairuotojo ir keleivės. Policijos duomenimis, konflikto metu buvo sudaužytas telefonas, o keleivė įkando taksi vairuotojui į ranką. Į įvykio vietą atskubėjo pareigūnai.

6

Policijos duomenimis, konfliktas tarp vairuotojo ir keleivės įvyko Šeškinės mikrorajone, Ukmergės gatvėje.

„1:04 gautas pranešimas, kad 1:01 nakties, kieme verkianti moteris prašo policijos pagalbos, teigia, kad yra sumušta. Pranešė praeiviai, neprisistatę“, – naujienų portalą tv3.lt informavo Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.

Pareigūnai nustatė, kad daugiabučio kieme stovinčiame automobilyje „Toyota“ kilo konfliktas tarp vairuotojo, gimusio 1977 metais, ir keleivės – 1999 metais gimusios moters.

„Tarp jų kilo žodinis konfliktas, keleivė sugriebė jo mobilųjį telefoną už magnetinio laikiklio ir jį sudaužė, o vėliau rankomis sudavė vyrui kelis kartus į veidą, įkando į ranką, ko pasekoje jis pajuto fizinį skausmą“, – nurodo policijos atstovė.

Vos po minutės – dar vienas pranešimas. Šįkart pats vairuotojas pranešė, kad buvo užpultas keleivės.

„1:05 gautas kitas pranešimas, kad taksi vairuotoją užpuolė klientė, susimušė, nuo medikų atsisakė. Rašoma, kad klientė sudaužė pranešėjo telefoną, moteris stvėrė vairuotojo telefoną“, – teigia L. Kairienė.

Pasak policijos, medikų pagalbos buvo atsisakyta.

Apie asmenų blaivumą ar neblaivumą informacijos kol kas nėra.

Įvykio aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Baisu kas daros..
Baisu kas daros..
2025-09-05 10:35
Nesaugu mūsų sostinėje nūnai patapo... Dar tik priešpilnis mėnulis, o vilkolakiai jau suaktyvėjo.. Ne prieš gerą čia matomai...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
