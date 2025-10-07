Ignoto Adomavičius dėl Andriaus Tapino kreipėsi į teisėsaugą

„(Kreipiausi – BNS) dėl šmeižto, pagal baudžiamasis kodekso 154 straipsnį. Dėl to, kad yra melaginga informacija“, – žurnalistams antradienį teigė jis.
A. Tapinui savo „Facebook“ paskyroje kiek anksčiau nurodė, jog I. Adomavičius su neprisistačiusiais asmenimis iš darbuotojų kompiuterių rinko informaciją. Visuomenininko bei dalies žiniasklaidos šaltinių žiniomis, perkelta informacija galimai susijusi su ministerijos ir kultūros finansavimu, taip pat esą reikalauta duomenų bazės su Lietuvos atstovybių adresais.
Atsižvelgusi į tai, generalinė prokurorė pavedė policijai atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą.
„Spalio septintą dieną socialiniame tinkle „Facebook“ žurnalistas Andrius Tapinas paskelbė viešą įrašą, kuriame nurodoma, kad neva Kultūros ministerijoje buvo vykdoma informacijos paieška ir surinkimas, susijęs su mano, kaip ministro, nurodymais. Įraše pateiktų teiginių turinys sudaro melagingą, mano, kaip buvusio valstybės pareigūno, reputaciją žeminančią informaciją“, – kalbėjo I. Adomavičius.
Jis taip pat tikino, jog ministerijoje pašaliniai asmenys nesilankė, o praėjusį ketvirtadienį ir penktadienį, kaip įprasta ministerijoje, didžioji dalis dirbo nuotoliu.
„Tai negalėjo niekas iš viso vaikščiot pas žmones, nes ketvirtadienį, penktadienį dažniausiai jų nėra. Antras dalykas, aš pats net nesu vaikščiojęs po ministeriją. Aš ateidavau į ministeriją, į savo kabinetą ir pas mane visi ateidavo kaip pas ministrą“, – kalbėjo jis.
„Visi, kurie atėjo pas mane, registravosi per referentę. Tiktais su referentės leidimu būdavo įleidžiami į ministeriją. Taip, kad visą sąrašą galit išsiimti, pasižiūrėti, kas buvo“, – aiškino I. Adomavičius.
Kaip rašė BNS, dėl galimai neteisėto informacijos paėmimo į teisėsaugą kreipėsi trys Seimo opozicinės partijos.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų seniūnai Generalinės prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento prašė išsiaiškinti, ar „nebuvo pažeisti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, prarasta arba neteisėtai įgyta tokia informacija“.
I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę. Po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3-iąją atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti ministru išprovokavo didelius kultūros bendruomenės protestus.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
