Hofmanas: Žemaitaičio pasisakymai diskreditavo ŽŪM dirbančias moteris

I. Hofmanas trečiadienį lankėsi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) apklausoje, teisėsaugai pradėjus aplinkybių patikslinimą dėl galimo R. Žemaitaičio ministrui vykdyto spaudimo.
„Nežinau, ar galėčiau tai pavadinti spaudimu, bet kad buvo išsakyti tam tikri lūkesčiai, norai, pageidavimai. tai tikrai taip. Kaip matote, ministras atsilaikė, į juos tikrai nebuvo atsižvelgta“, – po apklausos trečiadienį žurnalistams sakė I. Hofmanas.
„Aš to nevertinu, kad tai sukėlė kažkokias pasekmes, bet tai turbūt yra priežastis to melo ir šmeižto, kurį Remigijus Žemaitaitis paleido mano atžvilgiu, ministerijos atžvilgiu, ministerijos darbuotojų atžvilgiu, taip diskredituodamas valstybės institucijas ir, be abejo, diskredituodamas Žemės ūkio ministerijoje dirbančias moteris“, – aiškino politikas.
Jo teigimu, apklausoje buvo kalbama apie galimą poveikį politines pareigas einančiam asmeniui atleisti kai kuriuos kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Pats „Nemuno aušros“ lyderis anksčiau R. Žemaitaitis sakė, kad ministerijos personalui reikėjo griežtesnės rankos.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams teigė R. Žemaitaitis.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
