Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas: Žemaitaičio pasisakymai diskreditavo ŽŪM dirbančias moteris

2025-09-03 17:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 17:37

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sako, kad „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai diskredituoja jo vadovaujamos institucijos darbuotojas.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sako, kad „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai diskredituoja jo vadovaujamos institucijos darbuotojas.

REKLAMA
12

I. Hofmanas trečiadienį lankėsi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) apklausoje, teisėsaugai pradėjus aplinkybių patikslinimą dėl galimo R. Žemaitaičio ministrui vykdyto spaudimo.

„Nežinau, ar galėčiau tai pavadinti spaudimu, bet kad buvo išsakyti tam tikri lūkesčiai, norai, pageidavimai. tai tikrai taip. Kaip matote, ministras atsilaikė, į juos tikrai nebuvo atsižvelgta“, – po apklausos trečiadienį žurnalistams sakė I. Hofmanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „Aš to nevertinu, kad tai sukėlė kažkokias pasekmes, bet tai turbūt yra priežastis to melo ir šmeižto, kurį Remigijus Žemaitaitis paleido mano atžvilgiu, ministerijos atžvilgiu, ministerijos darbuotojų atžvilgiu, taip diskredituodamas valstybės institucijas ir, be abejo, diskredituodamas Žemės ūkio ministerijoje dirbančias moteris“, – aiškino politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, apklausoje buvo kalbama apie galimą poveikį politines pareigas einančiam asmeniui atleisti kai kuriuos kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.

REKLAMA

Pats „Nemuno aušros“ lyderis anksčiau R. Žemaitaitis sakė, kad ministerijos personalui reikėjo griežtesnės rankos.

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams teigė R. Žemaitaitis.

Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Povilas Poderskis (nuotr. Dainiaus Labučio)
Poderskis: Ignas Hofmanas klaidingai interpretuoja pokalbius su „aušriečių“ lyderiu (4)
Ignas Hofmanas (nuotr. Elta)
Hofmanas apie Žemaitaičio pareiškimus: „Buvau apšmeižtas“ (8)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Vaičiūną (20)
Gabrielius Landsbergis. Mindaugo Mikulėno nuotrauka
Landsbergis apie „Nemuno aušrą“ koalicijoje: tai sukėlė labai didelį nerimą tarp Lietuvos partnerių (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų