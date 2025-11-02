Gydytoja apie stebuklingai Kaune išgyvenusią 390 gramų mergytę: „Mama vertė tikėti, kad taip bus“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Telpanti į mamos delną ir sverianti vos 390 gramų – panašiai kaip du sviesto pakeliai – tokia mažutė ir trapi Klaudija gegužės 12 atėjo į šį pasaulį. Ji gimė gerokai per anksti, vos 22 savaičių ir 6 dienų.
Kaip prisiminė gydytoja neonatalogė Vaida Aleksejūnė, ankstukė „buvo aktyvi, neįtikėtinai stipri, kovojo už savo gyvybę nuo pirmų dienų“.
Kovojo ir pati ankstukė, ir jos tėvai, ir didžiulė Kauno klinikų medikų komanda.
„Mama buvo visą laiką ligoninėje, ir didžiąją dalį laiko vėliau gulėjo kartu vienoje palatoje slaugydama savo sunkiai sergančią mergaitę“, – dalinosi Kauno klinikų Neonatologijos klinikos vadovė Rasa Tamelienė.
Mažylė – kovotoja kaip mama
Vyko kasdienė kova už naujagimės gyvybę. Teko įveikti daug iššūkių.
„Ne tik medicininių, bet ir technologijų, ne visada turime tinkamą įrangą tokiam pacientui, ne visada galime užtikrinti kvėpavimo funkciją dėl jo mažumo“, – apie sunkumus pasakojo V. Aleksejūnė.
O daugiausia nerimo kilo, kai poros savaičių staiga ėmė sparčiai blogėti mergytės būklė, mat dėl mažo jos amžiaus žarnynas dar nebuvo pilnai išsivystęs ir nepajėgė pasisavinti maisto. Teko skubiai operuoti. Chirurgai atviri, kamavo dvejonės, ar toks gležnas ankstukės kūnelis ją ištvers.
„Dar reikėjo 4 mėn. žarnynui bręsti, kad jis galėtų pasisavinti maistą, ir įvyksta tai, kad dalis žarnos numiršta ir ją reikia pašalinti, kad išvengtum infekcijos ir kad galėtų vaikas augti“, – aiškino chirurgas Artūras Kilda.
Medikai operaciją atliko vos per 20 minučių, kad nesutriktų mergytės gyvybinės funkcijos.
Bet viskas pavyko sėkmingai, o Klaudija dar kartą įrodė, kad yra tikra kovotoja. Kauno klinikų Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje Klaudija praleido 9 savaites, o iš viso ligonėje – net 4 mėnesius.
„Pati Klaudija mums rodė, kad ji nori gyventi, kaip mama sakė, kad užsispyrusi kaip ir aš. Mama vertė tikėti, kad taip bus, ji neprisileido minties, kad bus kitaip. Ji ateidavo dieną naktį, kas 3 val. patikrinti, kaip mergaitė jaučiasi“, – įtemptą laikotarpį prisiminė V. Aleksejūnė.
Ankstukų išgyvena nedaug
Tai, kad Klaudija išgyveno, medikai vadina stebuklu – mergaitė jau su tėvais namuose, jai 5 mėnesiai ir ji sveria 5 kilogramus. Mergytė yra antra pagal mažumą išgyvenusi naujagimė Lietuvoje.
„Tie patys mažieji, 22–23 savaičių sudaro tik 1 procentą gimusių naujagimių, o išgyvena šių neišnešiotukų nedaug – literatūros duomenimis, būna nuo 5 iki 20 procentų, deja, kitiems mes negalime padėti“, – sakė R. Tamelienė.
Bendrai Lietuvoje 5–6 procentai kūdikių gimsta per anksti, pasak medikų, to priežastys labai įvairios.
„Traumos ir panašiai, mamos ligos, infekcijos, žalingi įpročiai, bet ne visada, ir kitos ligos gali lemti. Dvyniai, tryniai natūraliai gimsta anksčiau, naujagimis, pvz., turi apsigimimą ar kitas ligas, jos irgi gali paskatinti vaikučio ankstesnį atėjimą į šį pasaulį“, – dėstė Neonatologijos klinikos vadovė.
Mažiausias išgyvenęs kūdikis Lietuvoje – taip pat mergytė, Kauno klinikose ji gimė prieš šešerius metus. Klaudijos likimo sesė gimė 22 nėštumo savaitę ir svėrė kiek mažiau – vos 350 gramų.
