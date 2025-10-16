Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grikšas: derinami veiksmai dėl prekybos tinklo „Mere“ sankcionavimo

2025-10-16 14:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 14:32

Nepaisant pasikeitusių su rusišku kapitalu siejamo prekybos tinklo „Mere“ savininkų, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad įmonę vis tiek planuojama sankcionuoti. 

Edvinas Grikšas. ELTA / Dainius Labutis

2

„Principinė pozicija yra aiški. Pastarųjų dienų „Mere“ pokyčiai, poslinkiai, kai perrašoma savininkystė kitiems savininkams, tikrai galiu pasakyti – nereikia mūsų kvailinti. Institucijos dirba, bendradarbiaujam tiek su Užsienio reikalų ministerija (URM) aiškinantis, kas tie naujieji akcininkai“, – Seime per Vyriausybės valandą kalbėjo E. Grikšas.

„Kryptis nekinta, dar dėliojamės visus teisinius veiksmus, ką mums reikia įgyvendinti iš savo pusės, kad artimiausiu metu būtų sankcionuota ši verslo įmonė“, – pridūrė ministras.

Antradienį naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog Rusijos piliečiai perleido Lietuvoje valdomo prekybos tinklo „Mere“ akcijas pernai Ispanijoje registruotai įmonei.

Remiantis Registrų centro duomenimis, šių metų rugsėjo 19 dieną 100 proc. prekybos tinklą valdančios įmonės akcijų įsigijo Barselonoje įsikūrusi bendrovė „Vigalight S. A.“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija dar šių metų vasarą kreipėsi į  URM prašydama įvertinti galimybes sankcionuoti prekybos tinklo „Mere“, kurio valdymas siejamas su rusišku kapitalu, savininkus.

Anot tuomečio ministro patarėjo Karolio Vaitkevičiaus, URM buvo prašoma įvertinti „Mere“ savininkų įtraukimo į nacionalinį sankcionuojamų subjektų sąrašą pagrįstumą, remiantis Europos Sąjungos (ES) ar nacionaliniais kriterijais, bei apmąstyti priemones, kurios galėtų būti taikomos rusiško kapitalo įmonių veiklai Lietuvoje apriboti.

ELTA primena, kad gegužės mėnesį Lenkija parduotuvių tinklo „Mere“ savininkams paskelbė sankcijas. Latvija skelbė, jog susipažino su kaimyninės šalies priimtu sprendimu ir svarstys, ar imtis tokių pačių veiksmų.

Į Lietuvos rinką „Mere“ įžengė 2019 m. ir šiuo metu turi 29 parduotuves. Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad 2025 m. sausio pabaigoje Lietuvos teisėsauga pradėjo tyrimą, nes jose prekiauta galimai suklastotomis prekėmis. 

Portalas rašė, kad įtarimai buvo pareikšti 8 asmenims, o „Mere“ parduotuvėse buvo atliktos kratos.

Mk
Mk
2025-10-16 14:39
Piderasstai nori kad žmonės pirktų brangiau .Daug prekių latviškų, ukrainietiškų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
