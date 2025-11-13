 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtutėlis vairuotojas su keleive Vilniuje priešinosi policijai: prireikė antrankių

2025-11-13 08:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 08:45

Vilniuje policijai pasipriešino ne tik neblaivus vairuotojas, bet ir su juo vykusi taip pat neblaivi keleivė.

Policija (asociatyvi nuotrauka). ELTA / Dainius Labutis

Vilniuje policijai pasipriešino ne tik neblaivus vairuotojas, bet ir su juo vykusi taip pat neblaivi keleivė.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį, apie 14 val., Verkių seniūnijoje esančioje Ragučio ir Jundos gatvių sankryžoje buvo sustabdytas automobilis „Mercedes-Benz GLC 300“.

Jį vairavo neblaivus (2,21 prom.) vyras (gim. 1982 m.). Automobilio vairuotojas elgėsi agresyviai bei nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, jam buvo uždėti antrankiai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu automobilyje važiavusi neblaivi (blaivumą tikrintis atsisakė) moteris (gim. 1981 m.) aktyviais veiksmais pasipriešino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1992 m.). 

Pareigūnas gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. 

