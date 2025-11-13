Girtutėlis vairuotojas su keleive Vilniuje priešinosi policijai: prireikė antrankių

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį, apie 14 val., Verkių seniūnijoje esančioje Ragučio ir Jundos gatvių sankryžoje buvo sustabdytas automobilis „Mercedes-Benz GLC 300“.
Jį vairavo neblaivus (2,21 prom.) vyras (gim. 1982 m.). Automobilio vairuotojas elgėsi agresyviai bei nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, jam buvo uždėti antrankiai.
Kartu automobilyje važiavusi neblaivi (blaivumą tikrintis atsisakė) moteris (gim. 1981 m.) aktyviais veiksmais pasipriešino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1992 m.).
Pareigūnas gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
