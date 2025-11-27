 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas vairavęs ir žmogų sužalojęs vyras nubaustas lygtine arešto bausme

2025-11-27 15:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 15:45

Vilniaus regiono apylinkės teismas neblaivų vairavusį ir eismo įvykio metu žmogų sužalojusį Šalčininkų rajono gyventoją O. B. (gim. 1986 m.) nubaudė lygtine arešto bausme, pranešė prokuratūra.

Policija, alkotesteris BNS Foto

Teismas O. B. skyrė 32 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje, neįgyti, neturėti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

0

Teismas O. B. skyrė 32 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje, neįgyti, neturėti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Taip pat vyrui pritaikytos ir baudžiamojo poveikio priemonės: uždrausta vairuoti kelių transporto priemones 3 metus, konfiskuotas automobilis „Audi A4“, kurį šis asmuo vairavo, būdamas neblaivus. Nuteistasis taip pat įpareigotas dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.

Bylos duomenimis, gegužę O. B., vairuodamas automobilį „Audi A4“, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio į griovį. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai vairuotojo iškvėptame ore nustatė 2,5 promilės etilo alkoholio koncentraciją.

Eismo įvykio metu nukentėjo automobiliu važiavusi keleivė, kurios patirti sužalojimai buvo įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

