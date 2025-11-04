Eksteisėjas Gintaras Čekanauskas prekiavo poveikiu: privalės susimokėti 19,4 tūkst. eurų baudą

Kaip rašė BNS, tas pats teismas G. Čekanauską sausį buvo išteisinęs, kai nenustatė nusikaltimo sudėties, bet Lietuvos apeliacinis teismas balandį šį nuosprendį dėl teisėjo šališkumo panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo.
Apeliacinis teismas tuomet konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nes kolegijos pirmininkas teisėjas Gintaras Dzedulionis apklaustas kaip liudytojas pagrindinėje korupcijos teisinėje sistemoje byloje.
Bylos duomenimis, G. Čekanauskas pažadėjo paveikti tuometį kolegą – Kauno apygardos teismo teisėją, kad šis priimtų palankų sprendimą baudžiamojoje byloje, kurioje buvo teisiamas Giedrius Valatkevičius.
Šis su savo advokatu planavo perduoti 15 tūkst. eurų kyšį už tai, kad per pažintis būtų paveiktas bylą nagrinėjęs teisėjas.
Bylą iš naujo išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas G. Valatkevičiui už siekį paveikti teisėją sugriežtino laisvės atėmimą – skyrė šešerius metus ir tris mėnesius kalėjimo vietoje dvejų metų.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Šioje 2021-ųjų balandį teismui perduotoje byloje G. Čekanauskas kaltintas, kad vykdydamas advokato Drąsučio Zagrecko prašymą paėmė kyšį, kad paveiktų teisėją, nagrinėjusį G. Valatkevičiaus bylą, ir šiam nebūtų skirtas realus laisvės atėmimas.
Kaltinimas G. Čekanauskui grįstas jo buvusio kurso draugo, su teisėsauga bendradarbiaujančio liudytojo D. Zagrecko parodymais.
Ši byla buvo atskirta iš didelės apimties korupcijos bylos, susijusios su buvusių aukšto rango teisėjų, advokatų ir kitų asmenų padarytais korupciniais nusikaltimais.
Druskininkų merui Ričardui Malinauskui joje Kauno apygardos teismas balandį už kyšininkavimą skyrė 60 tūkst. eurų baudą, jo padėjėjui – per 42 tūkst. eurų baudą, daugeliui eksteisėjų taip pat skirtos piniginės baudos.
Nuosprendis pagrindinėje korupcijos byloje yra apskųstas, ją nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas.
