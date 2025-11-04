 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Eksteisėjas Gintaras Čekanauskas prekiavo poveikiu: privalės susimokėti 19,4 tūkst. eurų baudą

2025-11-04 16:27 / šaltinis: BNS
2025-11-04 16:27

 Baudžiamąją bylą iš naujo išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas buvusį teisėją Gintarą Čekanauską pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu ir skyrė jam 19,4 tūkst. eurų baudą, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

 Baudžiamąją bylą iš naujo išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas buvusį teisėją Gintarą Čekanauską pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu ir skyrė jam 19,4 tūkst. eurų baudą, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

REKLAMA
1

Kaip rašė BNS, tas pats teismas G. Čekanauską sausį buvo išteisinęs, kai nenustatė nusikaltimo sudėties, bet Lietuvos apeliacinis teismas balandį šį nuosprendį dėl teisėjo šališkumo panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apeliacinis teismas tuomet konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nes kolegijos pirmininkas teisėjas Gintaras Dzedulionis apklaustas kaip liudytojas pagrindinėje korupcijos teisinėje sistemoje byloje.

REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenimis, G. Čekanauskas pažadėjo paveikti tuometį kolegą – Kauno apygardos teismo teisėją, kad šis priimtų palankų sprendimą baudžiamojoje byloje, kurioje buvo teisiamas Giedrius Valatkevičius.

REKLAMA

Šis su savo advokatu planavo perduoti 15 tūkst. eurų kyšį už tai, kad per pažintis būtų paveiktas bylą nagrinėjęs teisėjas.

Bylą iš naujo išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas G. Valatkevičiui už siekį paveikti teisėją sugriežtino laisvės atėmimą – skyrė šešerius metus ir tris mėnesius kalėjimo vietoje dvejų metų.

Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Šioje 2021-ųjų balandį teismui perduotoje byloje G. Čekanauskas kaltintas, kad vykdydamas advokato Drąsučio Zagrecko prašymą paėmė kyšį, kad paveiktų teisėją, nagrinėjusį G. Valatkevičiaus bylą, ir šiam nebūtų skirtas realus laisvės atėmimas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinimas G. Čekanauskui grįstas jo buvusio kurso draugo, su teisėsauga bendradarbiaujančio liudytojo D. Zagrecko parodymais.

Ši byla buvo atskirta iš didelės apimties korupcijos bylos, susijusios su buvusių aukšto rango teisėjų, advokatų ir kitų asmenų padarytais korupciniais nusikaltimais.

Druskininkų merui Ričardui Malinauskui joje Kauno apygardos teismas balandį už kyšininkavimą skyrė 60 tūkst. eurų baudą, jo padėjėjui – per 42 tūkst. eurų baudą, daugeliui eksteisėjų taip pat skirtos piniginės baudos.

Nuosprendis pagrindinėje korupcijos byloje yra apskųstas, ją nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų