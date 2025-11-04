Teismas pripažino buvusį teisėją kaltu dėl prekybos poveikiu

Teismas jam skyrė galutinę 19,4 tūkst. eurų baudą. Taip pat šioje byloje kaltu pripažintas ir asmuo, siekęs paveikti teisėją ir išvengti kitoje byloje grėsusios bausmės, jam skirta laisvės atėmimo bausmė.
Ši byla buvo atskirta iš didelės apimties korupcijos bylos, susijusios su aukšto rango teisėjų, advokatų ir kitų asmenų galimai padarytomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis.
Bylos duomenimis, tuometinis teisėjas G. Čekanauskas pažadėjo paveikti kolegą – Kauno apygardos teismo teisėją, kad šis priimtų palankų sprendimą baudžiamojoje byloje, kurioje buvo teisiamas G. V. Pastarasis, kartu su savo advokatu, planavo perduoti 15 tūkst. eurų kyšį už tai, kad per pažintis būtų paveiktas bylą nagrinėjęs teisėjas.
Teismas, subendrinęs visas bausmes asmeniui V. G., siekusiam paveikti teisėją, paskyrė galutinę 6 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Prokuratūra Specialiųjų tyrimų tarnybos tirtą bylą teismui perdavė dar 2021 m. balandį. Tai jau antrasis šios bylos nagrinėjimas. Pirmos instancijos teismo nuosprendis, kuriuo buvęs teisėjas G. Čekanauskas buvo išteisintas, o G. V. – nuteistas, buvo panaikintas aukštesnės instancijos teismo ir byla perduota nagrinėti iš naujo.
Šios dienos Vilniaus apygardos teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
