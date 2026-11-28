„Manau, kad tikrasis pavojus yra tas, jog galime sukurti DI būtybes, kurios būtų asmenybės, protingesnės už mus ir mūsų nemėgtų. Tai būtų labai nepalanku“,, – interviu Eltai teigė D. D. Friedmanas, šią savaitę Lietuvoje dalyvavęs Laisvosios rinkos instituto gimtadienio renginyje.
Laisvosios rinkos ateitį sieja su Rytų Europa
– Gyvename karų, geopolitinės įtampos ir ekonominio protekcionizmo laikotarpiu. Ar laisvosios rinkos aukso amžius jau baigėsi?
– Nežinau. Atrodo, kad Rytų Europos šalys teikia daugiausia vilčių atgaivinti laisvąją rinką. Apie Lietuvą žinau nedaug, tačiau bent jau kitos Baltijos šalys, mano įspūdžiu, yra labiau orientuotos į laisvąją rinką nei Vakarų Europos valstybės. Manau, kad ir Lenkija yra labiau laisvosios rinkos principais besivadovaujanti visuomenė nei Prancūzija ar Vokietija. Tad ateityje galime išvysti naują sėkmingų ekonomikų grupę.
– Kaip manote, kodėl atsirado toks skirtumas tarp Vakarų ir Rytų Europos?
– Manau, kad iš dalies taip yra todėl, jog Rytų Europos valstybės patyrė, ką reiškia gyventi sistemoje, kurioje viską kontroliuoja valdžia. Vakarų Europos šalys tokios patirties neturėjo arba bent jau neturėjo jos tokį ilgą laiką.
Pasinaudojimas priešininko racionalumu
– Lietuva planuoja gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto. Kaip nedidelė valstybė gali suderinti poreikį apsiginti su ekonomikos augimu ir gyventojų gerove?
– Maža valstybė ginasi turėdama sąjungininkų. Nežinau, ar vertinote visas šias nedideles valstybes kartu – Suomiją ir Baltijos šalis. Ar kartu jos būtų gerokai mažesnės už Rusiją? Žinoma, jos būtų mažesnės, tačiau nesu tikras, ar skirtumas būtų toks didelis. Be to, Rusija šiuo metu savo karinius išteklius eikvoja Ukrainoje.
Manau, kad gynybos išlaidų ir kitų poreikių derinimo problema aktuali ir kitoms valstybėms. Nežinau, kokią nacionalinių pajamų dalį JAV skiria gynybai, tačiau ji yra gana didelė. Tikiuosi, kad Lietuva gynybai skirs pakankamai lėšų, kad galėtų apsiginti, – tiek, kad Rusijai būtų nenaudinga ją užpulti. Būtent toks ir yra tikrasis tikslas. Jeigu norite, kad kas nors ko nors nedarytų, paprastai negalite padaryti to neįmanomu, tačiau kartais galite padaryti tai nenaudingu. Aš tai vadinu pasinaudojimu priešininko racionalumu.
– Propaguojate visuomenės be valstybės idėją. Tačiau kaip tokia visuomenė galėtų išlikti šalia tokios kaimynės kaip Rusija?
– Galbūt visuomenei be valstybės Lietuvoje dar šiek tiek per anksti. Istorijoje būta visuomenių be valstybės, kurios puikiai gebėjo kariauti. Mano įprastas pavyzdys yra komančų indėnai. Tai buvo visuomenė be valstybės, nuo kurios kitiems gana ilgą laiką teko gintis. Tačiau tai taip pat buvo visuomenė, kurioje kariavimas buvo savotiška tautos aistra. Šiuolaikinės visuomenės nėra tokios.
Apskritai neteigiu, kad visuomenė be valstybės veiktų bet kokiomis aplinkybėmis. Mano argumentas yra tas, kad ji galėtų veikti esant įvairioms gana realistiškoms aplinkybėms, todėl verta ją įtraukti tarp svarstytinų alternatyvų. Dviejuose savo pirmosios knygos skyriuose, iš kurių vienas įtrauktas į trečiąjį leidimą, nagrinėju, kaip visuomenėje be valstybės būtų galima užtikrinti nacionalinę gynybą. Tačiau tai yra galimi būdai, o ne garantijos. Kita vertus, valstybėms taip pat ne visada pavyksta apsiginti.
– Kokių sąlygų šiuo metu trūksta Lietuvai, kad toks visuomenės modelis galėtų veikti?
– Apie Lietuvą žinote kur kas daugiau nei aš. Tačiau sakyčiau, kad pirmiausia trūksta tokios aplinkos, kurioje jai nereikėtų rūpintis nacionaline gynyba. Galbūt tokia aplinka susidarytų po dvejų ar trejų metų, jeigu dėl karo Ukrainoje žlugtų Rusijos valdžia ir Rusija taptų kur kas taikesne kaimyne. Tačiau tuo nepasikliaučiau.
– Ar valstybė turi moralinę teisę priversti savo piliečius ją ginti? Ar privalomoji karo tarnyba gali būti pateisinama egzistencinės grėsmės akivaizdoje?
– Tai įdomus klausimas. Man būtų sunku pasmerkti žmogų, kuris nusprendžia išvykti iš savo šalies, nes nenori būti pašauktas į kariuomenę. Šia prasme valstybė tokios moralinės teisės neturi. Kita vertus, būna aplinkybių, kai visos alternatyvos yra blogos, o privalomoji karo tarnyba tam tikromis aplinkybėmis gali būti mažiausiai bloga alternatyva.
D. Trumpo muitus vadina klaida
– Europoje daug diskutuojama apie mažėjantį ekonominį konkurencingumą. Ar Europos Sąjungos ekonomines problemas lemia pernelyg didelis reguliavimas, ar priežasčių reikėtų ieškoti kitur?
– Manau, kad konkurencingumas yra netinkama sąvoka. Jeigu Amerika tampa turtingesnė, Europa dėl to netampa skurdesnė. Tas pats pasakytina ir apie Kiniją. Svarbu tai, kaip gerai gyvena žmonės Europoje, o ne tai, kaip jų gyvenimo lygis atrodo lyginant su kitomis valstybėmis.
Manau, kad žmonės Europoje gyventų geriau, jeigu valdžios reguliavimas būtų gerokai mažesnis. Tikrai nesu Europos ekonomikų ekspertas, tačiau susidariau įspūdį, kad daugelyje jų darbdaviui sunku atleisti darbuotoją. Tai reiškia, kad darbdaviai nesamdo žmonių, jeigu nėra gana užtikrinti, kad šie tinkamai atliks savo darbą. Dėl to jauniems žmonėms sunkiau susirasti darbą. Šiuo požiūriu manau, kad tokia sistema veikia labai prastai.
Tačiau apie Europą žinau nepakankamai, kad galėčiau pasakyti, kokiais kitais būdais valdžios kišimasis trukdo ekonominei veiklai. Daugiau galiu pasakyti apie savo šalį, nes ją geriau pažįstu.
– Kaip vertinate JAV prezidento Donaldo Trumpo vykdomą ekonominę politiką, ypač jo sprendimus įvesti muitus?
– Muitai buvo klaida ir tai buvo akivaizdu nuo pat pradžių. Kai kurie kiti jo politiniai sprendimai tikriausiai yra geri, o kai kurie – blogi.
– Ar D. Trumpo vykdoma protekcionistinė politika galiausiai gali nuskurdinti pačius amerikiečius?
– Taip, žinoma. Ji būtent tai ir daro. Tai žinome jau 200 metų. Paprastai muitai nuskurdina juos įvedančią valstybę, nes prekes galima gaminti dviem būdais – tiesiogiai, gaminant jas patiems, arba netiesiogiai, gaminant tai, ką gebame gaminti gerai, ir tuo mainantis su kitais. Apsunkinus antrąjį būdą, tenka patiems gaminti tai, ką būtų pigiau įsigyti prekiaujant su kitais.
– Argentinos prezidentas Javieras Milei ėmėsi įgyvendinti libertarizmo principais grindžiamas reformas. Ar atėjo laikas šias idėjas pritaikyti praktikoje? Ar jo reformos atitinka jūsų ekonominę filosofiją?
– Taip. Jis juda teisinga kryptimi. Tačiau susiduria su politiniais apribojimais, todėl negaliu pasakyti, ką jis turėtų daryti, nes nežinau, ką jis iš tiesų gali padaryti. Manau, kad jis bent jau juda teisinga kryptimi, nors ir ne taip toli, kaip norėčiau. Tačiau nesu tikras, ar jis galėtų žengti toliau.
– Kokiose srityse J. Milei galėtų žengti dar toliau?
– Pavyzdžiui, nėra jokios ypatingos priežasties, kodėl pinigus turėtų leisti valstybė. Spėčiau, kad argentiniečiams tikriausiai būtų geriau naudoti dolerius arba eurus, nes tai stabilesnės valiutos nei jų pačių pinigai. Pinigus galėtų leisti ir privatūs bankai, kaip tai vyko XVIII amžiaus Anglijoje bei daugelyje kitų vietų.
Tai tik vienas pavyzdys, kai jis nekeičia dalyko, kurį visi laiko savaime suprantamu, nors, vadovaujantis jo paties principais, nėra jokios ypatingos priežasties su tuo sutikti.
– Jauni žmonės vis labiau nerimauja dėl būsto įperkamumo, ekonominės nelygybės ir finansinio nesaugumo. Ką pasakytumėte jaunam žmogui, kuris mano, kad kapitalizmas jam nebeveikia?
– Palyginkite kapitalizmą su kitomis sistemomis. Žinome, kad Kinija tapo nepaprastai turtingesnė, kai nuo socialistinio modelio perėjo prie modelio, kurį vis dar vadina socialistiniu, tačiau kuris iš tiesų yra kapitalistinis ta pačia prasme kaip ir Amerika. Iš esmės tai yra kapitalizmo ir socializmo mišinys, kaip ir kitose šiandieninėse kapitalistinėse valstybėse.
Kalbant apie JAV, viena iš priežasčių, kodėl būstas yra brangus, yra reguliavimas, dėl kurio labai sunku statyti gyvenamuosius namus. San Francisco įlankos regione, kuriame gyvenu Kalifornijoje, mano matytais vertinimais, dėl įvairių teisinių apribojimų nuo 80 iki 90 proc. žemės negali būti naudojama statyboms. Dėl to ir dėl daugybės leidimų, kuriuos reikia gauti norint ką nors pastatyti, būstas tampa brangesnis.
Su tėvu nesutarė dėl visuomenės be valstybės perspektyvų
– Jūsų tėvas Miltonas Friedmanas buvo vienas įtakingiausių XX amžiaus ekonomistų. Koks buvo didžiausias jūsų intelektualinis nesutarimas? Ar buvo klausimų, kuriais jums pavyko pakeisti jo nuomonę?
– Manau, kad ilgainiui jis tapo palankesnis narkotikų legalizavimui, nei buvo anksčiau. Tačiau tai vyko labai seniai ir iš tiesų nebeprisimenu argumentų. Apskritai manau, kad daugeliu klausimų mūsų nuomonės sutapo.
Jo požiūris į mano siūlomą visuomenę be valstybės buvo toks, kad ji galbūt galėtų veikti, tačiau tikriausiai neveiktų. Mano požiūris buvo toks, kad ji galbūt neveiktų, tačiau tikriausiai veiktų. Dėl tokio dalyko gana sunku ginčytis.
– Laisvosios rinkos idėjas ginate jau daugiau nei pusę amžiaus. Ar yra klausimų, kuriais šiandien pripažintumėte klydęs?
– Jeigu grįžtume į pačią pradžią, savo pirmojoje knygoje teigiau, kad pageidautina sistema būtų agorinė ekonomika – ekonomika, kurioje nebūtų įmonių, o visa veikla būtų grindžiama atskirų asmenų susitarimais. Manau, kad britų ir amerikiečių ekonomistas Ronaldas Coase'as pateikė argumentų, paaiškinančių, kodėl įmonių egzistavimas yra naudingas. Kaip mėgstu sakyti, kapitalistinis paplūdimys sudarytas iš socialistinių smėlio grūdelių.
Įmonė yra iš viršaus valdoma planavimo sistema, priešinga decentralizuotai rinkos sistemai. Abi šios sistemos turi savų sąnaudų. Optimalus sprendimas yra leisti įmonėms savo viduje naudoti centralizuotą koordinavimą. Kai jos tampa pakankamai didelės ir centralizuotas koordinavimas tampa mažiau efektyvus nei rinka, pačioms įmonėms naudinga tam tikrą veiklą perkelti į rinką. Tai tikriausiai būtų aiškiausias pavyzdys, kai mano požiūris šiek tiek pasikeitė. Kitų šiuo metu negaliu prisiminti.
DI gali tapti didžiausiu žmonijos iššūkiu
– Ar DI taps didžiausiu žmonijos ekonominės gerovės šaltiniu, ar didžiausiu iššūkiu kapitalizmui?
– Nemanau, kad jis taps didžiausiu iššūkiu kapitalizmui. Tačiau, priklausomai nuo to, kaip vystysis DI, jis gali tapti didžiausiu iššūkiu žmonijai. Manau, kad tikrasis pavojus yra tas, jog galime sukurti dirbtinio intelekto būtybes, kurios būtų asmenybės, protingesnės už mus ir mūsų nemėgtų. Tai būtų labai nepalanku.
JAV ir tikriausiai kitose valstybėse yra žmonių, kurie mėgina išsiaiškinti, kaip sukurti dirbtinį intelektą, kuris mus mėgtų ir kurio tikslai derėtų su mūsiškiais. Tai yra pavojus, tačiau nežinau, ar jis taps realybe.
Neskaitant šios grėsmės, DI tikriausiai gerokai pagerins mūsų gyvenimą. Tačiau bet kokie pokyčiai kai kuriems žmonėms bus nepalankūs. Jeigu DI jų darbą atliks geriau nei jie patys, jiems teks užsiimti kuo nors kitu. Taip pokyčiai žmones veikia jau labai seniai.
Privačių teismų veiklą grindžia rinkos principais
– Savo knygoje „The Machinery of Freedom“ nagrinėjate visuomenės be valstybės modelį, kuriame teisėsaugos ir teisingumo užtikrinimo funkcijas perimtų privačios institucijos. Jeigu policija ir teismai būtų privatūs, kas užkirstų kelią turtingiausiems visuomenės nariams nusipirkti sau palankų teisingumą?
– Privačios agentūros, parduodančios teisių apsaugos ir ginčų sprendimo paslaugas, tam, kad galėtų veikti, privalo turėti klientų. O jų klientai nenorės tokios teismų sistemos, kurioje pralaimėtų, jeigu nemokėtų kyšių. Viešbučiams nėra naudinga sakyti: „Jeigu sumokėsite pakankamai, iškeldinsime kai kuriuos kambarius rezervavusius svečius.“ Panašiai, manau, ir privatūs teismai turėtų daugiau klientų, jeigu iš tiesų užtikrintų teisingumą.
Tačiau norint išsamiai atsakyti į tokį klausimą reikėtų kur kas daugiau laiko, nei turime per šį interviu. Trečiasis mano pirmosios knygos „The Machinery of Freedom“ leidimas yra laisvai prieinamas mano interneto svetainėje. Ten tokius klausimus nagrinėju gerokai išsamiau, nei galiu tai padaryti dabar.
Lietuvos liberalus vertina palankiau nei amerikietiškuosius
– Baigiant pokalbį, galbūt turėtumėte kokių nors patarimų ar palinkėjimų Lietuvos žmonėms?
– Apie Lietuvą žinau nepakankamai, kad galėčiau duoti būtent jai skirtų patarimų. Tikiuosi, kad žmonės balsuos už liberalų partiją, nes atrodo, jog ji yra liberali tikrąja šio žodžio prasme, o ne amerikietiškąja.
– Kodėl taip manote?
– Kiek galiu spręsti, liberalų partija Lietuvoje pasisako tiek už ekonominę, tiek už asmens laisvę. Bent jau tokį įspūdį susidariau.
– O Amerikoje yra kitaip?
– Amerikoje liberalizmas šiandien reiškia sušvelnintą demokratinio socializmo versiją. Ji mažiau radikali. Tačiau, kaip mėgstu sakyti, liberalizmo priešai pavogė jo pavadinimą.
– Kodėl, jūsų nuomone, liberalizmo samprata JAV taip smarkiai pasikeitė?
– Nežinau, kodėl jiems pavyko pavogti šį pavadinimą, tačiau tam tikros neliberalios politinės nuostatos buvo labai populiarios. Neliberalios pažiūros buvo labai populiarios, o jų šalininkai nusprendė save vadinti liberalais.
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