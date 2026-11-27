Dirbtinio intelekto sektoriaus korekcija išbandė rinkų atsparumą
Pasaulio finansų rinkose pastarosiomis savaitėmis dominavo su dirbtiniu intelektu susijusių bendrovių akcijų korekcija, kuri tapo vienu didžiausių iššūkių investuotojams nuo pandemijos. Po naujienų, susijusių su „Nvidia“, technologijų sektorius patyrė reikšmingą išpardavimą: „S&P 500“ indeksas per savaitę smuko 8,6 proc., o JAV akcijų rinkos vertė sumažėjo daugiau nei 5 trln. JAV dolerių. Neigiamos nuotaikos greitai persimetė ir į likusias pasaulio rinkas. „MSCI All Country World“ indeksas fiksavo ilgiausią nuostolių seriją nuo 2023 m., o besivystančių rinkų akcijos įžengė į „meškų“ (akcijų kritimo laikotarpis) rinkos teritoriją.
Šią savaitę rinkose buvo matomas bandymas stabilizuotis. Žinios apie Jenseno Huango sugrįžimą į „Nvidia“ vadovo poziciją paskatino technologijų sektoriaus atšokimą, o teigiamos nuotaikos laikinai persikėlė ir į Azijos akcijų rinkas. Vis dėlto investuotojai išlieka atsargūs. Rizikingesni aktyvai, įskaitant kriptovaliutas ir kai kurias žaliavas, nesugebėjo ilgiau išlaikyti kilimo trajektorijos, o tai rodo, kad rinkose kol kas nematyti, jog pasitikėjimas grįžta. Todėl dabartinis kilimas labiau primena techninį atšokimą po itin staigaus išpardavimo nei tvarų rinkos nuotaikų pagerėjimą. Prie atsargumo prisideda ir augantis susirūpinimas, kad itin spartus dirbtinio intelekto sektoriaus augimas bei aukšti bendrovių vertinimai gali tapti platesnio finansinio nestabilumo šaltiniu pasaulio rinkose.Įtampa tarp JAV ir Kinijos vėl didėja
Po rugsėjį pasiekto laikino susitarimo tarp JAV ir Kinijos, rinkos vėl susiduria su didėjančia prekybos konflikto eskalavimo rizika. Šią savaitę Vašingtonas paskelbė apie naują 20 proc. muitą Kinijos prekėms ir perspėjo, kad nesėkmingų derybų atveju tarifai galėtų būti padidinti iki 40 proc. Tuo tarpu Pekinas pareiškė esąs pasirengęs ginti savo ekonominius interesus, o tai didina atsakomųjų priemonių tikimybę. Investuotojų dėmesys dabar krypsta į artėjantį G20 viršūnių susitikimą, kuriame tikimasi aiškesnių signalų dėl tolimesnių dvišalių santykių ir galimo prekybos paliaubų pratęsimo.
Didžiausią poveikį nauja įtampa gali turėti technologijų sektoriui ir pasaulinėms tiekimo grandinėms. Papildomą neapibrėžtumą kuria ir griežtėjantys JAV eksporto apribojimai pažangioms mikroschemoms, kurie jau daro įtaką Kinijos technologijų bendrovių finansavimui ir jų partneriams. Tai rodo, kad JAV ir Kinijos konkurencija vis labiau persikelia iš prekybos į technologijų bei kapitalo rinkas, o to pasekmės gali būti jaučiamos gerokai plačiau nei tik dvišaliuose ekonominiuose santykiuose.Energetikos rinkos išlieka priklausomos nuo įtampos Artimuosiuose RytuoseSituacijos Hormūzo sąsiauryje šiek tiek stabilizavosi, tačiau pasaulinės energetikos rinkos ir toliau išlieka jautrios geopolitinei rizikai. Pranešama, kad „OPEC+“ svarsto galimybę pratęsti dabartinius naftos gavybos apribojimus bent iki kitų metų pradžios ir kol kas atsisakyti anksčiau planuoto gavybos didinimo. Toks sprendimas rodytų atsargų kartelio požiūrį į rinką, kurioje vis dar vyrauja neapibrėžtumas dėl konflikto su Iranu poveikio tiekimo grandinėms ir pasaulinei energijos paklausai.
Nors tanklaivių judėjimas Hormūzo sąsiauryje pastarosiomis savaitėmis atsigavo ir išlieka didesnis nei spalio mėnesį, investuotojai vis dar atidžiai stebi regioną, per kurį keliauja reikšminga pasaulinės naftos ir dujų eksporto dalis. Tarptautinė energetikos agentūra (IEA) taip pat perspėja, kad konfliktas Artimuosiuose Rytuose gali turėti ilgalaikių pasekmių pasaulinėms energetikos rinkoms ir skatins šalis persvarstyti tiekimo grandines ir didesnį dėmesį skirti energetiniam saugumui. Tai reiškia, kad net ir sumažėjus tiesioginei tiekimo sutrikimų rizikai, geopolitiniai veiksniai išliks svarbiu energijos kainų ir rinkos nuotaikų formuotoju artimiausiais mėnesiais.
Ar juanis taps iššūkiu dolerio dominavimui?Kinijos valiuta juanis (renminbi, RMB) vis sparčiau stiprina savo pozicijas tarptautinėje prekyboje ir finansuose. „HSBC“ vertinimu, artimiausiais metais juanio dalis pasauliniuose mokėjimuose galėtų padvigubėti nuo dabartinių 6-7 proc. iki maždaug 12-14 proc., nes vis daugiau tarptautinių bendrovių juanį naudoja ne tik atsiskaitymams su Kinijos partneriais, bet ir kaip kasdienę iždo valdymo valiutą.
Šią tendenciją skatina keli veiksniai: geopolitinė įtampa, JAV sankcijų politika, besikeičiantys pasaulinės prekybos maršrutai bei didėjantis Kinijos vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Papildomą impulsą suteikia ir aktyvi Pekino politika, kuria siekiama skatinti juanio naudojimą tarptautiniuose atsiskaitymuose bei finansų rinkose. Nors JAV doleris ir toliau išlieka dominuojančia pasaulio rezervine valiuta, tarptautinėse rinkose didėjantis juanio įsitvirtinimas gali tapti ilgalaikiu struktūriniu pokyčiu, palaipsniui didinančiu Kinijos finansinę įtaką pasaulio ekonomikoje.
Komentaro autorius – „Swedbank“ vyresnysis finansinių produktų pardavimų specialistas Evaldas Luneckas.