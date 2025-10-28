Dviem Seimo nariams pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose

Šie politikai patraukti baudžiamojon atsakomybė, kai Seimas panaikino jų teisinę neliečiamybę.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2020 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė išmokų avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro ir ryšio išlaidas, kurios galimai nebuvo susijusios su tarybos nario veikla.
Anot teisėsaugos, tokiu būdu E. Sabutis Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 tūkst. 100 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo.
S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos nario veiklą.
Tokiu būdu S. Bucevičius Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 818 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 34 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
