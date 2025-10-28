Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dviem Seimo nariams pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose

2025-10-28 11:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 11:30

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) „čekiukų“ bylose pareiškė įtarimus buvusiam susiekimo ministrui, Seimo nariui Eugenijui Sabučiui bei parlamentarui Sauliui Bucevičiui.

STT tyrimas: per pastarąjį dešimtmetį davusiųjų kyšį skaičius krito nuo 24 iki 9 proc.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) „čekiukų“ bylose pareiškė įtarimus buvusiam susiekimo ministrui, Seimo nariui Eugenijui Sabučiui bei parlamentarui Sauliui Bucevičiui.

0

Šie politikai patraukti baudžiamojon atsakomybė, kai Seimas panaikino jų teisinę neliečiamybę.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2020 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė išmokų avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro ir ryšio išlaidas, kurios galimai nebuvo susijusios su tarybos nario veikla. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot teisėsaugos, tokiu būdu E. Sabutis Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 tūkst. 100 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo.

S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos nario veiklą. 

Tokiu būdu S. Bucevičius Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 818 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais.

Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 34 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

