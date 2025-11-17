DIENOS PJŪVIS. Žurnalistų darbas iš arti: ką parodė penkerius metus vykęs tyrimas apie Lietuvos mokytojus?

Ką galima būtų keisti ir ką naudinga žinoti tiek mokytojams, tiek visuomenei, tiek žurnalistams diskutuoja „Švietimas #1“ vadovė Laura Masiliauskaitė ir „Mediaskopo“ duomenų strategė Vilūnė Kairienė.
Tyrimą atliko žiniasklaidos stebėsenos ir tyrimų bendrovė „Mediaskopas“ organizacijos „Švietimas #1“ užsakymu.
Apie tyrimą:
- Analizuota daugiau nei 1 000 000 publikacijų (2020 m. sausis – 2025 m. birželis) iš portalų, televizijos, radijo ir spaudos.
- Lygintas mokytojų, medikų, policininkų, ugniagesių ir pasieniečių įvaizdis.
- Duomenys gretinti su visuomenės pasitikėjimo apklausomis.
Pagrindinės išvados:
- Mokytojai – antra dažniausiai minima profesinė grupė po medikų (26,9 proc. visų tirtų profesijų paminėjimų).
- Nepaisant matomumo, švietimu pasitiki tik 46 proc. visuomenės – vienas žemiausių rodiklių.
- 40 proc. naujienų apie mokytojus sudaro politinės temos: teisės aktai, biudžetas, streikai.
- Tik 3,55 proc. turinio mokytojai yra matomi kaip ekspertai ar nuomonės formuotojai.
- Matomumas nevirsta pasitikėjimu – viešas diskursas apie mokytojus dažnai siejamas su krize, o ne profesine kompetencija.
Kodėl tai aktualu dabar?
- Stipresnis mokytojų ekspertinis balsas didintų visuomenės pasitikėjimą švietimu ir skatintų jaunus žmones rinktis pedagogo kelią.
- Ekspertinis naratyvas padėtų stiprinti esamų mokytojų motyvaciją, siekį tobulėti
- Labiau girdimas mokytojų balsas, lemtų kokybiškesnius bei labiau pagrįstus švietimo politikos sprendimus
