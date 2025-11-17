 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Žurnalistų darbas iš arti: ką parodė penkerius metus vykęs tyrimas apie Lietuvos mokytojus?

2025-11-17 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 14:27

Kaip Lietuvos žiniasklaidoje formuojamas mokytojų įvaizdis, kaip su švietimo tema dirba žurnalistai ir kokį tai turi galutinį poveikį? Penkerius metus apimantis tyrimas parodė paradoksą: Lietuvos mokytojai yra matomi, bet negirdimi. Tai turi didelę įtaką mokytojų reputacijai ir apskritai visuomenės požiūriui į švietimą.

0

Ką galima būtų keisti ir ką naudinga žinoti tiek mokytojams, tiek visuomenei, tiek žurnalistams diskutuoja „Švietimas #1“ vadovė Laura Masiliauskaitė ir „Mediaskopo“ duomenų strategė Vilūnė Kairienė.

Tyrimą atliko žiniasklaidos stebėsenos ir tyrimų bendrovė „Mediaskopas“ organizacijos „Švietimas #1“ užsakymu.

Apie tyrimą:

  • Analizuota daugiau nei 1 000 000 publikacijų (2020 m. sausis – 2025 m. birželis) iš portalų, televizijos, radijo ir spaudos.
  • Lygintas mokytojų, medikų, policininkų, ugniagesių ir pasieniečių įvaizdis.
  • Duomenys gretinti su visuomenės pasitikėjimo apklausomis.

Pagrindinės išvados:

  • Mokytojai – antra dažniausiai minima profesinė grupė po medikų (26,9 proc. visų tirtų profesijų paminėjimų).
  • Nepaisant matomumo, švietimu pasitiki tik 46 proc. visuomenės – vienas žemiausių rodiklių.
  • 40 proc. naujienų apie mokytojus sudaro politinės temos: teisės aktai, biudžetas, streikai.
  • Tik 3,55 proc. turinio mokytojai yra matomi kaip ekspertai ar nuomonės formuotojai.
  • Matomumas nevirsta pasitikėjimu – viešas diskursas apie mokytojus dažnai siejamas su krize, o ne profesine kompetencija.

Kodėl tai aktualu dabar?

  • Stipresnis mokytojų ekspertinis balsas didintų visuomenės pasitikėjimą švietimu ir skatintų jaunus žmones rinktis pedagogo kelią.
  • Ekspertinis naratyvas padėtų stiprinti esamų mokytojų motyvaciją, siekį tobulėti
  • Labiau girdimas mokytojų balsas, lemtų kokybiškesnius bei labiau pagrįstus švietimo politikos sprendimus

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

