DIENOS PJŪVIS. Vairuotojų neatbaidys net 2,5 euro už litrą degalų: brėžia niūrų scenarijų kitiems metams

Esą jei akcizai degalams ir toliau didėtų, vairuotojai vis tiek bus pasiryžę mokėti daugiau, o ne persėsti į netaršias transporto priemones. Dėl to siūloma dėmesį kreipti ne tik į akcizų politiką.
Apie tai, kas laukia vairuotojų, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto partnerystės docentas Andrius Jaržemskis.
