TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Vairuotojų neatbaidys net 2,5 euro už litrą degalų: brėžia niūrų scenarijų kitiems metams

2025-10-06 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 13:57

Pastarosiomis savaitėmis šalyje degalai ir toliau brango – benzino kaina didėjo 0,4 proc., o dyzelino – 0,6 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Agentūros duomenimis, rugsėjo 29-ąją litras benzino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,41 euro, dyzelinas – 1,48 euro. Atsinaujinančių išteklių energetikos atstovai brėžia, jų vertinimu, niūrią prognozę kitiems metams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Esą jei akcizai degalams ir toliau didėtų, vairuotojai vis tiek bus pasiryžę mokėti daugiau, o ne persėsti į netaršias transporto priemones. Dėl to siūloma dėmesį kreipti ne tik į akcizų politiką.

Apie tai, kas laukia vairuotojų, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto partnerystės docentas Andrius Jaržemskis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

