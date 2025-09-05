Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar tikrai JAV nutraukia svarbią karinę paramą Baltijos šalims – kaip tai atsilieps mums?

2025-09-05 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 13:57

Jungtinės Amerikos Valstijos, anot žiniasklaidos, planuoja nutraukti karinę paramą netoli Rusijos esančioms Europos valstybėms. Trys Baltijos šalys gali netekti iš viso daugiau nei dviejų šimtų milijonų dolerių per metus. „The Washington Post“ ketvirtadienį citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino šį žingsnį.

Jungtinės Amerikos Valstijos, anot žiniasklaidos, planuoja nutraukti karinę paramą netoli Rusijos esančioms Europos valstybėms. Trys Baltijos šalys gali netekti iš viso daugiau nei dviejų šimtų milijonų dolerių per metus. „The Washington Post“ ketvirtadienį citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino šį žingsnį.

REKLAMA
4

Daugiau apie tai, ar tikrai JAV nutrauks svarbią karinę paramą Baltijos šalims, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja atsargos pulkininkas, Gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis ir buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys Arvydas Anušauskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų