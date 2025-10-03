Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Demokratų lyderis sako matąs prasmę atnaujinti partijų susitarimą dėl gynybos

2025-10-03 09:24 / šaltinis: BNS
2025-10-03 09:24

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis teigia matąs prasmę atnaujinti nacionalinį susitarimą dėl krašto apsaugos.

Saulius Skvernelis BNS Foto

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis teigia matąs prasmę atnaujinti nacionalinį susitarimą dėl krašto apsaugos.

REKLAMA
1

„Manau, kad tikrai verta susėsti politinėms partijoms, kurioms yra svarbu nacionalinis saugumas – ne visoms parlamentinėms partijoms, bet toms, kurioms svarbu, – ir tiesiog pasikalbėti, ar toks poreikis yra“, – penktadienį Žinių radijui sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man atrodo, kad būtų verta atnaujinti. Tas naujas susitarimas arba atnaujintas susitarimas turėtų prasmę, bet pirmiausiai turi būti diskusija“, – pridūrė politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, partijos šiuo metu skirtingai supranta poreikius gynybai, tai esą liudija ir kai kurių politinių jėgų lyderių pareiškimai dėl paramos Ukrainai, taip pat reakcija į Valstybės gynimo tarybos sprendimą iki 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) didinti išlaidas krašto apsaugai.

REKLAMA

BNS rašė, kad abejonių dėl tokių didelių lėšų skyrimo kariuomenei yra kėlęs „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, akcentuodamas jų panaudojimo skaidrumą.

„Šiandien pirmiausia, matyt, reikia apskritojo stalo diskusijos tarp partijų, o tada bus jau galima žiūrėti, ar verta kitą žingsnį žengti, nes kitas susitarimas neturėtų būti blogesnis negu dabartinis yra“, – tvirtino S. Skvernelis.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad idėją partijoms pasirašyti naują nacionalinį susitarimą dėl krašto gynybos vėl kelia opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas.

Premjerė Inga Ruginienė pažadėjo inicijuoti diskusijas dėl nacionalinio gynybos susitarimo atnaujinimo. Sumanymą parėmė ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, palankiai jį įvertino krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal 2022 metų liepos 15 dieną devynių partijų pasirašytą susitarimą dėl gynybos ir šalies saugumo, krašto apsaugai numatyta skirti ne mažesnį kaip 2,5 proc. BVP finansavimą ir didinti jį pagal krašto apsaugos sistemos poreikius, didinti šauktinių skaičių.

Šis punktas jau įvykdytas, šiemet jis sudaro apie 4 proc. BVP.

Taip pat įsipareigota spartinti rezervo formavimą, pasiekti, kad aktyvus rezervas 2030 metais sudarytų iki 50 tūkst. karių, stiprinti Šaulių sąjungą, rengti piliečius rezistencijai, kaip atskirą Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšį sukurti kibernetines pajėgas ir panašiai.

Partijų susitarimas dėl gynybos galioja iki 2030 metų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo (39)
Skvernelis, Nausėda, Seimas (tv3.lt koliažas)
Skvernelis kirto Nausėdai: jo žodis šiuo metu yra nieko vertas – elgiasi kaip karalius (139)
XX Vyriausybė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Seimas patvirtino Vyriausybės programą: Ruginienės Ministrų kabinetas pradeda darbą (104)
Saulius Skvernelis ir Dovilė Šakalienė (tv3.lt koliažas)
Saulius Skvernelis apie Dovilės Šakalienės veiksmus: „Tai gali privesti iki labai liūdnų pasekmių“ (41)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų