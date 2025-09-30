Kalendorius
Skvernelis kirto Nausėdai: jo žodis šiuo metu yra nieko vertas – elgiasi kaip karalius

2025-09-30 10:36 / šaltinis: BNS
2025-09-30 10:36

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis sako, kad dėl „aušriečio“ paskyrimo kultūros ministru protestų sulaukusio šalies vadovo Gitano Nausėdos žodis šiuo metu yra nieko vertas.

Skvernelis, Nausėda, Seimas (tv3.lt koliažas)

„Prezidento žodis dabar nieko vertas yra. Jis kiekvieną kartą pats duoda, pats atima, kaip kažkoks karalius“, – žurnalistams Seime antradienį sakė buvęs parlamento pirmininkas.

„Vartymasis iš tam tikro paukščio gaunasi, nes kas savaitę vis skirtinga žinutė: nekalbėsiu su teroristais, labas rytas po 24 valandų, šypsena, tiesiama ranka. Antilopės neskirsiu – Ignotą paskyrei. Patirtis kebabuose netinkama, koldūnuose tinkama“, – kalbėjo politikas.

Kaip skelbė BNS, kritikos G. Nausėda sulaukė „Nemuno aušros“ kandidatą Ignotą Adomavičių paskyręs kultūros ministru. Prezidentas anksčiau sakė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei savo poziciją pakeitė, taip pat ragino kultūrininkus I. Adomavičiui duoti šansą.

S. Skvernelio teigimu, teiginiai apie galėjusią kilti konstitucinę krizę yra mitas.

„Buvo galimybė turėti dar dvidešimt dienų laikotarpį, grąžinus Vyriausybės (programą – BNS) tobulinti be jokių teisinių pasekmių. Nei premjerė, nei ministrai nesikeičia, – kalbėjo demokratų lyderis. – Buvo galimybė tiesiog vadovautis sąžine ir neskirti beleko, nes tokio prievolės prezidentas neturi. Jis turi galimybę atsirinkti.“

Politikas taip pat pabrėžė, kad nebuvo pagrindo ir baimintis dėl opozicijos siekių kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT), valdančiajai koalicijai svarstant idėją pateikti tvirtinti ne visą ministrų kabinetą.

„Konstitucinio Teismo sprendimų pasekmės nėra atgal galiojančios“, – teigė S. Skvernelis.

„Buvo taip pat su mano Vyriausybe, performuojant 2019 metais, po pusantro metų ar ten po dviejų metų, Konstitucinis teismas pasakė, kad buvo pažeistos procedūros ir ateičiai taip daryti negalima, o ištaisyti reikia po rinkimų. Tai jokių krizių nebuvo“, – kalbėjo jis.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušros“ atsakomybei ir dėl šios partijos nario paskyrimo ministru didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

