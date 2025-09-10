Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl rusų atakos Ukrainoje Lietuvoje parengta perspėjimo sistema: pakeltas institucijų budrumo lygis

2025-09-10 07:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 07:19

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) trečiadienį pranešė, kad dėl rusų atakų Ukrainoje pastarąją naktį Lietuvoje buvo sustiprintas institucijų budrumo lygis.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

3

„Lietuvos kariuomenė ir visos atsakingos tarnybos šiąnakt nuo ruskių atakos prieš Ukrainą pradžios sekė situaciją, buvo parengta Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kad, esant reikalui, gyventojai būtų informuoti nedelsiant ir pateiktos rekomendacijos“, – trečiadienį komentarė nurodė NKVC.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip jau esame minėję, Nacionalinio saugumo komisija patvirtino mūsų šalies Kariuomenės ir kitų tarnybų sąveikos algoritmus dėl galimų oro erdvės pažeidimų, pakeltas institucijų budrumo lygis, sustiprinta sienų ir oro erdvės apsauga“, – pridūrė institucija.

NKVC ragina gyventojus raginame atsargiai vertinti pasirodančią informaciją bei pasitikrinti pranešimus oficialiuose šaltiniuose.

ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. 

Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą. 

Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų. 

