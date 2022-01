Daug ar mažai uždirba Šimonytė? Kai kurie Europos premjerai pasiginčytų dėl „nenormalaus“ atlyginimo

Portalas tv3.lt apžvelgė kai kurių Europos valstybių ministrų pirmininkų atlyginimus ir juos palygino su šalyje gaunama minimaliąja mėnesine alga (MMA).

Nuomonę apie savo atlyginimą I. Šimonytė išreiškė Seime paklausta ar normalu, kad kai kurių valstybių įmonių vadovų metiniai atlyginimai siekia premjerės gaunamą užmokestį.

„Nuoširdžiai? Aš galiu jums atsakyti į jūsų klausimą. Čia ne mano, o ministro pirmininko atlyginimas yra nenormalus, čia ne įmonių vadovų atlyginimas yra nenormalus. Nenormalus ir Seimo narių atlyginimas. Todėl kad mes tokiais būdais sukuriame pigią valdžią.

Ir tuomet į tas pozicijas veržiasi žmonėms, kuriems tas atlyginimas atrodo kažkoks tai didelis gyvenimo pasiekimas ir kurie ne visada supranta savo atsakomybę. Tai man atrodo, čia per ilgą laiką Lietuvos politika pati save nusipigino ir šitą problemą reikia spręsti“, – į kolegos klausimą atsakė I. Šimonytė.

Baltijos šalių premjerai uždirba santykinai daugiau

Taigi ministrė pirmininkė I. Šimonytė, kaip nurodo Vyriausybės kanceliarija, 2021 m. III ketvirtį kas mėnesį uždirba po 5621 eurą algos (čia ir toliau tekste visi atlyginimai pateikiami neatskaičius mokesčių). 2021 m. minimalus atlyginimas Lietuvoje siekė 642 eurus, o nuo 2022-ųjų auga iki 730 eurų.

Tai reiškia, kad 2021 m. pabaigoje premjerės atlyginimas buvo 8,75 kartus didesnis nei minimumą uždirbančio asmens, o nuo Naujųjų santykis kiek sumažėjo ir siekia 7,7 karto.

Nors gauna mažesnį atlyginimą, bet didesniu jo santykiu su minimalia alga gali pasigirti kaimyninės Latvijos premjeras Krišjanis Karinis. Jis kas mėnesį uždirba po 5000 eurų, o minimalus atlygis Latvijoje dabar siekia 500 eurų, vadinasi, ministras pirmininkas uždirba 10 kartų daugiau už minimumo gavėją.

Tuo metu Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas, turi ir didesnę algą, ir didesnį algos santykį nei I. Šimonytė. Jos mėnesinis uždarbis – 6202,62 eurai. Minimalus atlygis Estijoje siekia 654 eurus. Todėl premjerė uždirba 9,48 karto daugiau nei minimalaus atlygio gavėjas.

Mažiausi santykiai

Vis dėlto Europoje yra gerokai daugiau ministrų pirmininkų, kurie nors už I. Šimonytę uždirba daugiau eurų, bet jų atlyginimas yra santykinai mažesnis.

Pavyzdžiui, Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis per mėnesį gauna apie 4458,14 eurus. 2021 m. minimalus atlyginimas Lenkijoje siekė 608 eurus, tačiau 2022 m. auga iki 653 eurų. Vadinasi, pernai premjeras uždirbo 7,33 kartus daugiau už minimalios algos gavėją, o MMA kylant ir Vyriausybės vadovo algai nesikeičiant, uždirba 6,82 kartus daugiau.

Santykinai mažiau už I. Šimonytę uždirba ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas. 2021 m. jo mėnesinis uždarbis siekė 7070 eurų, tačiau 2022 m. kyla iki 7211 eurų. Minimalus atlygis Ispanijoje taip pat augo nuo 1108,33 eurų 2021 m. pabaigoje iki 1125 eurų 2022-aisiais. Vadinasi, premjero algos santykis su MMA kilo nuo 6,38 iki 6,4 kartų.

Įdomi situacija susiklostė su Didžiosios Britanijos premjeru Borisu Johnsonu. Jei skaičiuotume tik jo gaunama atlygį už vadovavimą Vyriausybei, B. Johnsonas būtų vienas mažiausiai santykinai uždirbančių premjerų Europoje. Tačiau situacija skiriasi, jei priskaičiuojamas ir jo, kaip Seimo nario, uždarbis.

Taigi eidamas premjero pareigas B. Johnsonas gauna apie 7474,5 eurus per mėnesį. Tiesa, Didžiojoje Britanijoje skaičiuojamas valandinis minimalus atlygis, kuris taip pat 2022 m. augo nuo 10,59 iki 11,3 eurų už valandą. Jei skaičiuotume, kad vidutiniškai darbuotojas dirba 40 valandų per savaitę, išeitų, kad minimalus uždarbis siekė apie 1694,4 eurus per mėnesį 2021 m. ir 1808 eurus per mėnesį 2022-aisiais. Todėl galima skaičiuoti, kad 2021 m. pabaigoje B. Johnsonas uždirbo 4,4 kartus daugiau už minimalaus atlygio gavėją, o šiemet uždirba 4,13 kartų daugiau.

Tiesa, jis, kaip minėta, gauna ir Seimo nario atlyginimą, todėl tikrasis B. Johnsono uždarbis yra reikšmingai didesnis ir per mėnesį siekia apie 15,5 tūkst. eurų.

Didžiausi santykiai

Kur kas didesniais santykiniais atlyginimais gali pasigirti Vakarų Europos vyriausybių vadovai. Didžiausias tarp aprašytų valstybių santykinis atlyginimas fiksuojamas Vokietijoje. Tiesa, skirtingų šaltinių duomenimis nurodomi skirtingi kanclerių atlyginimai, todėl atlikome tris skaičiavimus.

2021 m. pabaigoje skelbta, kad buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel uždirbo 25 tūkst. eurų per mėnesį, kitur – kad 26,275 tūkst. eurų. Minimalus atlygis Vokietijoje siekia 1585 eurus, tai reikštų, kad A. Merkel uždirbo atitinkamai 15,77 arba 16,57 kartų daugiau už minimalaus atlyginimo gavėją šalyje.

Tuo metu naujojo Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo atlyginimas nurodomas esantis 29 166,67 eurai. Vadinasi, jis uždirba apie 18,4 kartų daugiau už minimalaus atlyginimo gavėją šalyje.

Didelį santykinį atlygį gauna ir Baltijos ministras pirmininkas Alexanderis De Croo. Pranešama, kad jo uždarbis siekia 18 416 eurų per mėnesį. Minimalus uždarbis Belgijoje – 1625 eurai. Vadinasi, ministras pirmininkas uždirba 11,33 kartų daugiau už minimalų uždarbį gaunantį Belgijos gyventoją.

Prancūzijos ministras pirmininkas Jeanas Castex uždirba po 15 437,92 eurus per mėnesį. Minimaliam atlygiui Prancūzijoje siekiant 1589,47 eurus, tai reiškia, kad jis gauna 9,71 karto daugiau už minimumą uždirbantį Prancūzijos gyventoją.

Galiausiai Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte uždirba apie 14 342,25 eurus per mėnesį. Šalis minimalus atlyginimas siekia 1701 eurą per mėnesį. Vadinasi, ministras pirmininkas uždirba 8,43 karto daugiau už MMA gavėją Nyderlanduose.