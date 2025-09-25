Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darius Jauniškis apie rotacinę oro gynybą: „Mes esame arti“

2025-09-25 08:38 / šaltinis: BNS
2025-09-25 08:38

Lietuvai ir kitoms šalims siekiant NATO oro policijos misiją transformuoti į rotacinę oro gynybą, ambasadorius Darius Jauniškis sako, kad sprendimas užtrunka, nes Aljanso šalys yra „pakankamai atsargios“.

Darius Jauniškis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvai ir kitoms šalims siekiant NATO oro policijos misiją transformuoti į rotacinę oro gynybą, ambasadorius Darius Jauniškis sako, kad sprendimas užtrunka, nes Aljanso šalys yra „pakankamai atsargios“.

REKLAMA
1

„Kaip bebūtų, vyksta daug diskusijų. Jeigu mes turėtume savo lėktuvus, tai būtų visai kitaip. Bet dabar, kadangi mes savo neturime dar, tai mes turime remtis kitų šalių valia. Kad galėtume pakeisti tam tikras, sakykime, kovos taisykles, tam tikras taisykles ant žemės ir pereiti nuo policijos misijos prie jau tokios rimtesnės oro gynybos misijos, tai užtruks laiko. Bet aš manau, kad palaukime truputį. Aš manau, kad diskusijos vyksta. Kai tiktai bus rastas konsensusas, bus pereita ir prie to“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė diplomatas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes esame arti. Patikėkite manim, (...) visi puikiai supranta, kiek pavojingam pasauly mes gyvenam ir kiek neatsakingai elgiasi Rusija“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl rotacinio oro gynybos modelio sąjungininkės sutarė užpernai Vilniuje vykusiame Aljanso viršūnių susitikime. Juo siekiama, kad Baltijos šalyse praktiškai nuolatos būtų rotuojama sąjungininkų oro gynybos ginkluotė.

REKLAMA

Kol kas prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje buvo prisidėjusios dvi šalys. Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.

Liepą į Lietuvą aštuonis naikintuvus atsiuntė Ispanija. Kaip BNS teigė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, keturi iš jų yra priskirti oro policijos misijai, keturi – oro gynybai. Šie pajėgumai Lietuvoje bus dislokuoti iki pavasario.

Baltijos šalyse budintys NATO oro policijos naikintuvai daugiausiai atlieka patruliavimo funkcijas ir kyla atpažinti bei palydėti tarptautines skrydžio taisykles pažeidžiančius virš Baltijos jūros skrendančius Rusijos karinius orlaivius. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų