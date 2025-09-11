Darbą pradeda nauja Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucie Stepanyan

Kaip pranešė Prezidentūra, G. Nausėda naujajai ambasadorei perdavė asmeninę padėką Prancūzijos vadovui Emmanueliui Macronui už jo asmeninį indėlį remiant Ukrainą, reikšmingas Rusijos atgrasymo iniciatyvas ir nuolatinį dėmesį mūsų regiono saugumui.
Pasak prezidento, Lietuva labai vertina Prancūzijos lyderystę užtikrinant Europos saugumą, stiprinant NATO rytinį flangą ir paramą Ukrainai, buriant „Norinčiųjų koaliciją“.
Susitikime su naująja Prancūzijos ambasadore šalies vadovas taip pat aptarė strateginę abiejų šalių partnerystę, grindžiamą bendromis demokratinėmis vertybėmis bei saugios ir stiprios Europos siekiu.
Prezidentas pažymėjo, kad pernai sėkmingai įgyvendintas Lietuvos sezonas Prancūzijoje išreiškė ryškų kultūrinių ryšių atgimimą ir davė impulsą toliau stiprinti kultūrinius bei akademinius ryšius.
L. Stepanyan pakeitė nuo 2021-ųjų pareigas ėjusią ambasadorę Alix Everard.
Ketvirtadienį prezidentas taip pat susitiko su naujuoju Austrijos ambasadoriumi Johannesu Aigneriu. Susitikimo metu šalies vadovas pabrėžė „REPowerEU“ veiksmų plano svarbą Europos Sąjungai, siekiant iki 2027 metų atsisakyti rusiškos iškastinio ir branduolinio kuro energijos.
Anot šalies vadovo, Lietuva, kuri dar 2022 metais atsisakė importuoti energiją iš Rusijos, vertina tai, kad Austrija šiemet nutraukė dujų importą iš Rusijos.
Skiriamuosius raštus G. Nausėdai taip pat įteikė ir naujoji Tailando ambasadorė Suphanvasos Chotikajan Tang.
Anot Prezidentūros, susitikimo su ja metu G. Nausėda akcentavo interesą plėsti dvišalius santykius ir bendradarbiavimą tarptautinėje erdvėje, pabrėžė ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) strateginės partnerystės svarbą, ypač stiprinant taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką, skatinant prekybą, vystant atsparius tiekimo grandinių kelius.
