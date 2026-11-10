Dalyje Lietuvos paskelbtas oro pavojus, naikintuvai dirba

Geltonas oro pavojus paskelbtas Ukmergės, Anykščių, Kupiškio, Pasvalio, Biržų, Pakruojo rajonuose.
Panevėžio rajone raudonas oro pavojus.
Panevėžio ir Radviliškio rajone paskelbtas geltonas oro pavojus.
Objektas, greičiausiai, dronas artėja iš Marijampolės Kauno miesto link.
Kėdainių rajone paskelbtas raudonas oro pavojus.
Kol kas bandoma identifikuoti taikinį su mūsų Baltijos gynybos misijos naikintuvų pagalba.
Lietuvos oro erdvę greičiausiai kirto dronas.
Kauno oro uosto veikla sustabdyta.
Priminimas: kaip elgtis?
Jeigu išgirdote perspėjimo sirenas ar gavote perspėjimo pranešimą apie oro pavojų telefone:
Klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.
Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone.
Jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite.
Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus.
Be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis.
Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa (rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis). Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.
Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus.
Automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.
Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms.
Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
Kauno rajono ir miesto, Prienų apskrytyje paskelbtas raudonas oro pavojus.
Kauno apskrityje paskelbtas geltonas oro pavojus.
Marijampolės apskrityje – raudonas oro pavojus
Marijampolės apskrityje paskelbtas raudonas oro pavojus. Reikėtų eiti į saugią vietą.
Prieš tai čia buvo paskelbtas geltonas oro pavojus.
Raudonas oro pavojus taip pat galioja Druskininkų ir Lazdijų apskrityse.
Geltonas oro pavojus galioja Alytaus apskrityje.
„Objektas paliko mūsų teritoriją ir įskrido į Lenkiją“, – LRT radijui sakė Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas.
Naujausiais duomenimis, objektas juda vakarų kryptimi.
Marijampolės apskrityje paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas.
Ukrainiečių atakos Rusijoje
Galimus dronų skrydžius į Lietuvą ir Latviją NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas siejo su ukrainiečių oro atakomis Rusijoje.
„Matome intensyvų oro paveikslą ir oro pavojus paskelbtas daugybėje teritorijų Rusijos Federacijoje. Greičiausiai, kad tai gali būti Ukrainos bepiločiai objektai ar kitos taikinių naikinimo priemonės, kurios nutaikytos į teisėtus taikinius Rusijos teritorijoje. Gali būti, kad keletas tų objektų yra nukrypę nuo kurso ir būtent dėl to ir pasiekė Baltijos šalis“, – sakė V. Vitkauskas.
Dronas skrenda Lenkijos sienos link.
Pakelti naikintuvai
Iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakelti NATO oro gynybos misiją vykdantys naikintuvai.
Svarbu – raudonas oro pavojus Druskininkų ir Lazdijų rajone, Alytaus rajone pasklebtas geltonas
Druskininkų ir Lazdijų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro ataką, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Kaip nurodo Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) į mūsų šalies teritoriją skrenda galimai dronas.
Geltonas oro pavojus galioja paskelbtas Alytaus apskrityje.
Lietuvos kariuomenė primena, kad pavojaus lygis „Geltona“ reiškia, jog ataka tikėtina, tačiau dar nevyksta. Gyventojai raginami numatyti saugią vietą, kurioje galėtų pasislėpti, jeigu pavojaus lygis pasikeistų į „Raudona“. Raudonas signalas yra aukščiausias oro pavojaus lygis.
„Naujausias pranešimas, kad Baltarusijos teritorijoje vėl pastebėtas įtartinas objektas, kuris artėja link Lietuvos teritorijos, ties maždaug Druskininkų miestu“, – LRT radijui po vidurnakčio sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Naikintuvai dirba“, – nurodė NKVC atstovas Darius Buta.
Vos kiek anksčiau buvo atšauktas tikėtinas oro pavojus Vilniaus ir Utenos apskrityse.
Geltonas oro pavojus atšaukiamas visoje Lietuvoje
Ir Utenos apskrityje atšauktas geltonas oro pavojus. Kiek anksčiau jis jau buvo atšauktas Vilniaus apskrityje.
Apskrityse pavojaus lygis pakeistas iš „Geltona“ į „Balta“, o tai reiškia, kad grėsmės nebėra.
Pasak NKVC, tiek Kauno, tiek Vilniaus oro uostų veikla atnaujinta.
Kaip anksčiau skelbė ELTA, antradienio vakarą Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, iš Baltarusijos pusės Lietuvos sienos link artėjant neatpažintam objektui.
Latvijoje dar 2 apygardose paskelbtas oro pavojaus perspėjimas
Latvijoje dar dvejose apygardose paskelbtas oro pavojaus perspėjimas. Geltonas oro pavojus paskelbtas Augšdaugavos ir Kraslavos apygardose.
„Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje gali kilti pavojus. Šiuo metu papildomų veiksmų imtis nereikia. Jei situacija pasikeis, gausite pranešimą į mobilųjį telefoną apie būtinus veiksmus“, – nurodoma kariuomenės pranešime.
Kaunas: kariuomenė stebi situaciją
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kariuomenė toliau stebi situaciją.
„Lietuvos karinės oro pajėgos fiksavo link Lietuvos artėjanti objektą Baltarusijos oro erdvėje. Apie 30km iki Lietuvos sienos. Skrydžio kryptis buvo Vilnius–Utenos apskritys. Laiku paskelbtas geltonas oro pavojus. Aktyvuoti NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tuo pat metu stebimas Latvijos oro erdvės pažeidimas iš rusijos pusės.
Šiuo metu Vilniaus apskričiai oro pavojaus nebėra. Kariuomenė toliau stebi situaciją ir reaguoja“, – „Facebook“ rašo jis.
Vilniaus ir Kauno oro uostai atnaujino veiklą
Vilniaus ir Kauno oro uostai atnaujino veiklą.
Galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Paveikti keleiviai kviečiami kreiptis į oro linijų bendrovę.
Oro pavojus atšaukiamas Vilniaus apskrityje
Latvijoje taip pat paskelbtas oro pavojaus perspėjimas
NKVC: iš Baltarusijos pusės prie Lietuvos sienos artėja vienas neatpažintas objektas
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad iš Baltarusijos pusės prie Lietuvos sienos artėja vienas neatpažintas objektas. Kol kas nėra patvirtinta, kad tai galėtų būti dronas.
„Skaičiaus negalėčiau pasakyti, bet, kiek teko skaityti pranešimus, buvo kalbama apie vieną objektą. Tačiau šiuo metu, kai kalbame, galbūt situacija yra pasikeitusi, todėl nenorėčiau suklaidinti. Kol kas buvo identifikuotas vienas objektas“, – antradienio vakarą LRT radijui sakė V. Vitkauskas.
Pasak NKVC vadovo, objektas artėja prie Lietuvos sienos ties Ignalina, į šiaurės rytus nuo Vilniaus.
„Labai daug pasikeitimų nėra. Žinome tik tiek, kad objektas iš Baltarusijos pusės artėja prie Lietuvos sienos ir maždaug yra ties Ignalina. (…) Kol kas geltonas pavojus išlieka. Patvirtinimo, kad tai tikrai yra dronas, neturime“, – teigė jis.
Pasak NKVC, NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai yra pakelti į orą.
Kyla naikintuvai
Keliami naikintuvai.
Paskelbus apie tikėtiną oro pavojų – LT72 sutrikimai
Paskelbus tikėtiną oro pavojų, stringa arba neveikia svetainė LT72.lt, kur turi būti skelbiama svarbiausia informacija. Daliai žmonių taip pat stringa ir programėlė.
Kaip elgtis gavus pranešimą apie oro pavojų?
Oro pavojaus perspėjimai yra trys:
- Tikėtinas oro pavojus (geltona), tačiau pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą, turėtų skambinti 112.
- Oro pavojus (raudona) reiškia, kad taikos metu neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus: skubėti į artimiausią priedangą, jos nesant – slėptis saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais, sekti Lietuvos visuomeninio transliuotojo LRT informaciją ir LT72.lt.
- Oro pavojaus nėra (balta), reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Svarbu, žinoti, kad apie kiekvieną perspėjimą, gyventojai informuojami atskiru pranešimu. Jei gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos, išlikite budrūs ir sekite informaciją iki kol oro pavojus bus atšauktas.
Jeigu išgirdote perspėjimo sirenas ar gavote perspėjimo pranešimą apie oro pavojų telefone:
Klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.
Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone.
Jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite.
Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus.
Be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis.
Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa (rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis). Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.
Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus.
Automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.
Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms.
Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
Vilniaus oro uostas riboja veiklą
Dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė yra apriboti.
Keliautojai raginami išlikti ramūs ir vadovautis personalo nurodymais.
Geltonas oro pavojus
Dėl nenustatyto objekto iš Baltarusijos pusės Vilniaus ir Utenos apskrityse paskelbtas geltonas oro pavojus, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Jo duomenimis, iš Baltarusijos pusės fiksuotas objektas kol kas neidentifikuotas.
„Dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė yra apriboti“, – nurodė NKVC.
Paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas reiškia, jog ataka tikėtina, bet dar nevyksta.
Kol kas reikia laukti tolimesnių pranešimų.
Antradienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose dėl balioniams būdingų atžymų buvo apribota oro erdvė
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Alytaus ir Marijampolės apskrityse atšauktas oro pavojus.