Ribojimai Vilniaus ir Kauno oro uostuose: dalis skrydžių buvo pristabdyti

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai Vilniaus oro uoste įvesti lapkričio 10 dieną nuo 19:21, tačiau oro uostas veiklą atnaujino 21:56 val., panaikinus oro erdvės ribojimus.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis.
Nurodoma, kad sprendimas buvo priimtas dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją ir visuomenę. Rizikingose aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės žymos, būdingos balionams.
Ribojimai ir Kaune
2026 m. lapkričio 10 d. įvesti oro erdvės ribojimai virš Kauno oro uosto nuo 21:47 iki 22:45 dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis.
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