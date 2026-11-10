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TV3 naujienos > Kriminalai

„Niekam jo neatiduosiu“: išgirdusi vyro pokalbį su kita moterimi griebėsi baisiausio

Straipsnis iš archyvų
2026-11-10 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Smurtas artimoje aplinkoje dažniausia kyla esant apsvaigus nuo alkoholio. Ne išimtis tapo ir ši Vilniuje nutikusi istorija, kai ant sugyventinio supykusi moteris griebėsi peilio.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (22)

Smurtas artimoje aplinkoje dažniausia kyla esant apsvaigus nuo alkoholio. Ne išimtis tapo ir ši Vilniuje nutikusi istorija, kai ant sugyventinio supykusi moteris griebėsi peilio.

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Moteris teisme pasakojo, kad su vyru kartu gyvena jau 15 metų. Tą dieną iš draugės ji grįžo stipriai išgėrusi (1,71 promilės alkoholio) ir susipyko su sugyventiniu.

Abu tada sėdėjo prie stalo. Moteris pagriebusi peilį dūrė juo sugyventiniui į pilvą. Vyras buvo sužalotas, bet pagalbos kviesti neskubėta, nes kraujas pastebėtas tik po kurio laiko.

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Pasisekė, kad nebuvo pažeisti gyvybiškai svarbūs organai, todėl medikai išgelbėjo vyrą nuo mirties. O sugyventinį sužalojusi moteris sėdo į teisiamųjų suolą.

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Įdomu tai, kad teisme pats nukentėjusysis prašė pasigailėti jį sužalojusios sugyventinės. Teismas į tai atsižvelgė ir paskyrė vos 20 dienų areštą. Šis nusikaltimas įvykdytas 2020 m. rugsėjį.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, smurtas, greitoji pagalba, nusikaltimai

Prisipažino kalta

Teisiamajame posėdyje kaltinamoji Jovita A. savo kaltę pripažino visiškai. Ji pasakojo, kad M. K. yra jos sugyventinis, jie kartu gyvena 15 metų. Moteris patvirtino, kad net ir po įvykio jie taip pat gyvena kartu.

Kaltinime nurodytą dieną ji buvo svečiuose pas draugę, namo grįžo neblaivi, sugyventinis buvo blaivas, tarp jų kilo konfliktas. Jie sėdėjo prie staliuko, o ant stalo gulėjo peilis.

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Moteris su juo vieną kartą dūrė sugyventiniui. Anot moters, ji nenorėjo sugyventinio nei nudurti, nei padurti, net negalvojo, kad peilis palies jį. Jie abu su sugyventiniu iš karto net nesuprato kas atsitiko.

Tik vyrui atsikėlus nueiti į tualetą, ji pamatė bėgantį kraują, tada moteris iškart iškvietė greitąją ir vyrą išvežė. Moteris negalėjo paaiškinti, kodėl taip pasielgė. Nors tarp jų būdavo barnių, tačiau peilio niekada nebuvo paėmusi ir įprastai nesmurtauja.

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Įvykio dieną tarp jų buvo nemalonus pokalbis dėl dukros, moters elgesiui įtakos galėjo turėti ir pavydas. Paaiškėjo, kad ji anksčiau jau yra teista dėl smurto prieš tą patį sugyventinį. Anksčiau trenkė jam lėkšte.

Moteris pasakojo, kad kartu su sugyventiniu gyvena nuomojamame bute, bendrų vaikų neturi. Apklausiama iš karto moteris papasakojo daugiau detalių. Ji patvirtino, kad sugyventinis ne vieną kartą teistas už tai, jog jos atžvilgiu vartojo fizinį smurtą.

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Esą tą lemtingą dieną jis sakė, kad moteriai atkeršys, ji stengėsi nepasiduoti jo provokacijoms. Vis dėlto, kai sugyventinis paminėjo jos dukrą, moteris nebeišlaikė.

Nukentėjusiojo versija

Pats nukentėjusysis baigiamųjų kalbų metu pasakojo, kad galėjo taip būti, jog jis kažką ne taip pasakęs, pats išprovokavo konfliktą, kurio metu buvo sužalotas.

Jis prašė sugyventinės griežtai nebausti, teigė, jog ji taip pasielgė nepiktybiškai, o ir pats pykčio dėl tokio poelgio nelaiko.

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Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis pasakojo, kad tą dieną jis grįžo namo. Sugyventinė vartojo alkoholį.

Pas juos buvo atvykę draugai iš gretimo namo. Išvykus draugams, jis nuėjo ruošti vakarienės ir jam paskambino draugė, kuri pasakė, kad nupirko dukrai automobilį bei pasiūlė atvykti atšvęsti.

Anot vyro, sugyventinė girdėjo visą jo pokalbį. Iškart po to ji pasiuto, pradėjo sakyti, kad jis niekur nevažiuos, priekaištauti. Jis ją paerzino, sakydamas, kad važiuos. Tada sugyventinė esą nubėgo į virtuvę ir pasiėmė peilį.

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Jis nuėjo prie planšetinio kompiuterio pakeisti muziką, tuo metu moteris atėjo ir sakydama, kad jis niekur nevažiuos ir ji niekam jo neatiduos, dūrė jam peiliu į pilvo sritį.

Visas aplinkybes įvertinęs teismas nusprendė pripažinti moterį kalta ir nuteisti ją 20 parų arešto. Tiesa, dėl dviejų dienų praleistų suėmime, arešto bausmė sutrumpinta iki 18 parų. Moteris taip pat įpareigota sumokėti 683 eurus Vilniaus teritorinei ligonių kasai dėl gydymo išlaidų.

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