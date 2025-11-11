 
Dainiui Gaižauskui – naujos pareigos

2025-11-11 16:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 16:44

Vasarą pasikeitus valdančiajai daugumai, Seimas toliau keičia komitetų ir komisijų vadovus. Antradienį priimtu nutarimu Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku patvirtintas Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai atstovaujantis buvęs šios komisijos pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas.

Dainius Gaižauskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

6

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis šiose pareigose keičia socialdemokratą Darių Razmislevičių, kuris tapo Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininku.

Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija prižiūri, ar kriminalinės žvalgybos subjektų veikla atitinka Konstituciją ir įstatymus, analizuoja, ar jie racionaliai naudoja finansus. 

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė yra socialdemokratė Rasa Budbergytė. Ji turi 7 pavaduotojus.

Seimui patvirtinus D. Razmislevičių  Europos reikalų komiteto vicepirmininku, šių pareigų neteko Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nezinantis
nezinantis
2025-11-11 17:10
Nesiseka vagims?Normaliam žmogui,, mento" profesija netrukdo.Nepagalvojai, kad geriau ramiai dirbti, gauti algą ir nebijoti ,,mentų"?
Atsakyti
