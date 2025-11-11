Dainiui Gaižauskui – naujos pareigos

Jis šiose pareigose keičia socialdemokratą Darių Razmislevičių, kuris tapo Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininku.
Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija prižiūri, ar kriminalinės žvalgybos subjektų veikla atitinka Konstituciją ir įstatymus, analizuoja, ar jie racionaliai naudoja finansus.
Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė yra socialdemokratė Rasa Budbergytė. Ji turi 7 pavaduotojus.
Seimui patvirtinus D. Razmislevičių Europos reikalų komiteto vicepirmininku, šių pareigų neteko Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.
