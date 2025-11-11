 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas svarstys projektą, kuriuo atsisakoma mėnesio paramos ataskaitų teikimo VMI

2025-11-11 16:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 16:35

Seimas ėmėsi svarstyti Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo numatoma atsisakyti reikalavimo verslui, teikiančiam ar gaunančiam paramą (labdarą), teikti mėnesio ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), skelbia Finansų ministerija.

VMI (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Už projektą po pateikimo balsavo 77 ir susilaikė 2 parlamentarai.

„Atsisakome perteklinių reikalavimų ir mažiname administracinę naštą verslui. Norime, kad jis daugiau laiko galėtų skirti savo pagrindinei veiklai, o ne ataskaitų pildymui“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Projektą rengusi institucija rašo, jog šiuo metu tiek paramos teikėjai, tiek gavėjai privalo teikti metinę ataskaitą VMI, be to, turi būti teikiamos mėnesio ataskaitos, jei vienam paramos gavėjui suteiktos arba iš vieno teikėjo gautos paramos suma viršija 15 tūkst. eurų.

Visą paramos gavimo ir panaudojimo, taip pat paramos teikimo kontrolei reikalingą informaciją VMI gauna iš metinių ataskaitų, todėl mėnesio ataskaitų teikimas VMI laikytinas pertekliniu.

Priėmus pakeitimus verslas privalėtų teikti tik metines ataskaitas, o mėnesio ataskaitų būtų atsisakyta. Tai reiškia, kad jam nebereikėtų kas mėnesį pildyti ir teikti duomenų VMI – pats ataskaitų teikimo procesas taptų paprastesnis ir reikalaujantis mažiau išteklių.

VMI vertinimu, įsigaliojus pakeitimams administracinės išlaidos verslui sumažėtų beveik 50 tūkst. eurų per metus.

