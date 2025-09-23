Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Baigtas Naujųjų metų rytą Šalčininkų rajone sukeltų gaisrų tyrimas

2025-09-23 15:36 / šaltinis: BNS
2025-09-23 15:36

Vilniaus apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai grasinimu nužudyti pareikšti penkiems Šalčininkų rajono gyventojams, trys iš jų kaltinami ir svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Ugniagesys gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai grasinimu nužudyti pareikšti penkiems Šalčininkų rajono gyventojams, trys iš jų kaltinami ir svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
0

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų sausio 1-osios rytą, Šalčininkų rajone, Samarakiškių kaime, trys vyrai, įtariama, išdaužė du gyvenamojo namo langus, benzinu aplaistė sieną ir ją padegė. Apdegė pastato išorė bei vidaus patalpos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kelių valandų galimai tie patys asmenys sukėlė gaisrą Šalčininkų rajono Vėžionių kaime: padegė benzinu aplaistytą rąstinio namo sieną bei kieme stovintį automobilį. Nukentėję keturi asmenys patyrė beveik 60 tūkst. eurų turtinę žalą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinamieji policijos pareigūnų buvo sulaikyti tą pačią dieną, kai dar su keliais bendrininkais automobilyje vežėsi metalinius strypus, kuriais, manoma, ketino įgyvendinti telefonu vienam žmogui išsakytus grasinimus fiziniu susidorojimu.

REKLAMA

Visi sulaikyti asmenys, gimę 1992, 1993, 2000, 2001 ir 2004 metais, buvo neblaivūs.

Visi kaltinamieji anksčiau yra teisti, keli iš jų – net po devynis kartus. Jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupėje ir apsvaigę nuo alkoholio. Griežčiausia jiems gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų