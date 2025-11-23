Avarija Marijampolėje: susidūrus automobiliams, nukentėjo dvi moterys

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.50 val. Pramonės gatvėje moteris, gimusi 2007 m., vairavo automobilį „Audi“ ir išvažiuodama iš šalutinės gatvės nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Toyota“, kurį vairavo 2006 m. gimusi moteris.
Po eismo įvykio į Marijampolės ligoninės Priėmimo skyrių buvo pristatyta automobilio „Toyota“ vairuotoja ir keleivė, gimusi taip pat 2006 m.
Policijos teigimu, abi vairuotojos buvo blaivios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
