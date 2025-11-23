 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Marijampolėje: susidūrus automobiliams, nukentėjo dvi moterys

2025-11-23 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 10:54

Marijampolėje šeštadienio vakarą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo vieno jų vairuotoja ir keleivė, pranešė policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Marijampolėje šeštadienio vakarą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo vieno jų vairuotoja ir keleivė, pranešė policija.

0

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.50 val. Pramonės gatvėje moteris, gimusi 2007 m., vairavo automobilį „Audi“ ir išvažiuodama iš šalutinės gatvės nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Toyota“, kurį vairavo 2006 m. gimusi moteris. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po eismo įvykio į Marijampolės ligoninės Priėmimo skyrių buvo pristatyta automobilio „Toyota“ vairuotoja ir keleivė, gimusi taip pat 2006 m.

Policijos teigimu, abi vairuotojos buvo blaivios.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

