TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečių“ lyderis neatmeta mažumos Vyriausybės, jei ministrais nebus paskirti partijos kandidatai

2025-09-11 14:40 / šaltinis: BNS
2025-09-11 14:40

Nemuno aušros" pirmininkas, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad ministrais nepaskyrus partijos pasiūlytų kandidatų, „aušriečiai" gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros“ pirmininkas, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad ministrais nepaskyrus partijos pasiūlytų kandidatų, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.

5

„Žinių kol kas negavau, (kandidatai – BNS) yra pateikti, manau, prezidentas vadovaujasi Konstitucija. Ministrai yra teikiami visos valdančiosios daugumos, ir realiai tokia sudėtis turi būti patvirtinta“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matau, kad esant ekonominiam, kariniam nestabilumui mes galime turėti mažumos Vyriausybę. Tą aš realiai matau. Tą sakiau ir rugpjūčio mėnesį“, – pridūrė politikas.

Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų – be „Nemuno aušros“ į aplinkos ministro teikiamo Povilo Poderskio ir į energetikos ministrus siūlomo teisininko Mindaugo Jablonskio.

Žemės ūkio ministras paskirtas tik „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.

Su P. Poderskiu ir M. Jablonskiu G. Nausėda susitiko trečiadienį, bet sprendimo dėl jų skyrimo ar neskyrimo dar nepriėmė.

„Arba mes toliau važiuojame į chaosą valstybėje, arba renkamės stabilumą ir dirbame. Aš – už tai, kad būtų stabilumas, ramybė ir darbas. Kas kokį modelį pasirinks. Aš esu pasirinkęs, o kokį modelį pasirinks kiti politikai, jų ir klauskite“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo R. Žemaitaitis.

Jeigu „Nemuno aušra“ pasitrauks iš valdančiosios koalicijos, joje liks 63 balsai Seime iš 141.

