Remigijus Žemaitaitis teigia, kad apsauga jam nereikalinga

„Eilinis trolinimas yra ir viskas“, – ketvirtadienį apie parlamentarės Agnės Širinskienės kreipimąsi į Vadovybės apsaugos tarnybą (VAT) dėl apsaugos jam skyrimo kalbėjo „aušrietis“.
Jis teigė, kad VAT pareigūnai su juo nesusisiekė, o jeigu susisiektų, jis atsakytų, jog apsauga nereikalinga.
Kita vertus, R. Žemaitaitis pripažino, kad šiais laikais politikams nėra saugu. Jis priminė trečiadienį JAV nušautą dešiniųjų pažiūrų jaunimo aktyvistą ir nuomonės formuotoją Charlie Kirką, prezidento Donaldo Trumpo sužeidimą per rinkimų kampaniją.
„Manau, kad šiandien didžioji dalis politikų, matydami tai, kas vyksta užsienio šalyse, tikrai turėtų jaustis nesaugiai. Ir Amerikoje įvykis, kuris įvyko, vadinamasis leftizmas, kuris eina per pasaulį, ne vieną kartą esu įspėjęs ir mūsų valstybės pareigūnus, kad apsauga valstybės pareigūnų, nesvarbu, ar tu ministras, ar Seimo narys, ar meras, ar asmuo, kuris priima valstybei labai reikšmingus dalykus, turėtų būti“, – kalbėjo politikas.
BNS rašė, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikė A. Širinskienė ketvirtadienį kreipėsi į VAT, kad R. Žemaitaičiui dėl susidorojimo grėsmės būtų skirta apsauga.
Parlamentarė tokį savo siūlymą grindė tuo, jog „Nemuno aušros“ lyderis platformoje „YouTube“ pranešė apie jam asmeniškai kylančią susidorojimo grėsmę.
Kanale „OpTV“ antradienį patalpintame vaizdo įraše R. Žemaitaitis kalbėdamas apie partijos skatinamą atlikti auditą „Ignitis grupėje“ sakė manantis, jog dėl to prieš jį gali suaktyvėti išpuoliai.
„Čia tik laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsim, ar tai auto įvykis imituotas bus...tai tikrai bus, nes ta informacija gula pas mus į stalčių“, – kalbėjo parlamentaras.
Ketvirtadienį jis sakė taip kalbėjęs, matydamas reakciją į siūlymus atlikti „Igničio“ auditą ir išpirkti šios valstybės valdomos įmonės akcijas iš privačių akcininkų.
Remiantis Vadovybės apsaugos įstatymu, apsauga Seimo nariams gali būti skirta „jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl dabartinės ar buvusios jų politinės veiklos“.
A. Širinskienė kurį laiką kartu su R. Žemaitaičiu priklausė „Nemuno aušrai“, tačiau kilus nesutarimams Seimo narė šią politinę jėgą paliko ir pasirinko atstovauti demokratams.
