Auklės dar didesnėmis baudomis: Kuršėnų girininkai dalijasi liūdnu šių metų rekordu

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Miškininkai atlieka darbą už kurį negauna atlygio
Užuot sodinę jaunuolyną, miškininkai piktinasi, esą reikia dirbti atliekų tvarkytojais. Dešimt padangų vienoje vietoje, dar keturios kitoje. Tai, prasidėjus padangų keitimo sezonui, pavasarį arba rudenį, miškininkams tapo kasdienybe. Ir ne po vieną dvi jų randa.
„Buvo ir apie trisdešimt padangų. Tikrai buvo tokių vietų“, – TV3 Žinioms sakė Parudaminos girininkijos girininkas Jaroslav Kozlovskij.
Ir dažniausi gamtos teršėjai, kaip spėja girininkas, tikrai ne pavieniai asmenys.
„Greičiausiai čia, kaip čia pasakius, čia garažiukai, kurie užsiima tuo verslu. Kurie neturi sutarčių, neturi prievolės ten kažkur priduoti“, – pasakojo Parudaminos girininkijos girininkas.
Ir taip girininkijos sandėlyje per sezoną susikaupia ne viena tona padangų.
Greičiausiai tokie pat teršėjai padangų atsikratė ir Kuršėnų miškuose. Šiaulietis Kęstutis Radzišauskas socialiniame tinkle dalijosi vaizdais, kuriuos užfiksavo Kurtuvėnų regioniniame parke. Vienoje vietoje – pustrečios tonos padangų.
„Supykau smarkiai, nes realiai labai daug padangų. Jau buvau sugavojęs pats išvežti, bet buvo sekmadienis. Kai man pasakė, kad urėdija sutvarkys, tai aš jau nieko tada nedariau“, – pasakojo šiaulietis Kęstutis.
Užfiksavo rekordą
Urėdijos Kuršėnų padalinio miškininkai dalijasi liūdnu šių metų rekordu.
„Palyginimui, Kuršėnų padalinys 2024 metais surinko ir utilizavo tris su puse tonos, per šiuos metus jau turim septynias tonas, ir vien per spalio mėnesį, penkias tonas bešeimininkių padangų“, – sakė Kuršėnų girininkas Paulius Šlekys.
Valstybinės miškų urėdijos Miško apsaugos skyriaus vadovas sako, kad vidutiniškai per metus specialistai surenka ir dar daugiau – nuo šimto penkiasdešimties iki dviejų šimtų dvidešimties tonų padangų. Jie raitojasi rankoves čia, nors turi dirbti visai kitus darbus.
„Išeina taip, kad miškininkai turi daug laiko skirti, ir iš jų atimamas tiesioginis darbas. Turim saugoti miškus, kenčia kiti darbai“, – piktinosi M. Ivanauskas.
Aplinkos ministerijos, Atliekų politikos grupės patarėjas mano, kad situacija turėtų keistis, mat nuo rugsėjo vidurio sugriežtėjo baudos tokiems šiukšlintojams.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.