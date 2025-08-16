Apžvalgos rato drama Palangoje: merui nirštant, socdemai įtaria korupciją

Apžvalgos ratą valdančios įmonės vadovas teigia sprendimą skųsiantis, o situaciją absurdiška vadina ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Neva vadovaujantis Statybos inspekcijos sprendimais reikėtų nušluoti dalį Basanavičiaus gatvės su visais ledų vežimėliais ir gintaro pardavėjais.
Miesto svečiai nepalankiai reaguoja į žinią, kad Palangos apžvalgos ratas, tikėtina, skaičiuoja paskutinę vasarą:
„Jeigu tai nėra uždaroma dėl saugumo priežasčių, nemanau, kad tai turėtų būti panaikinta.“
„Tegul būna atrakcija bent jau visiems. Ir mažiems, ir dideliems.“
„Tegu stovi. Gražu juk.“
Sprendimą skųs
Statybos inspekcija, gavusi prokuratūros prašymą atlikti patikrinimą, nustatė pažeidimus ir įpareigojo netoliese Palangos tilto esantį apžvalgos ratą bei kitus šalia jo esančius statinius nugriauti.
„Paaiškėjo, kad ta veikla, kuri vykdoma tame sklype – pramoginė, komercinė – negalima pagal žemės naudojimo būdą. Žemės naudojimo būdas tame sklype yra rekreacinis, kuriame turi būti vykdomas poilsis, kažkokios erdvės žalios“, – aiškino Statybos inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.
Apžvalgos ratą valdančios įmonės direktorius Dainius Drungilas šią situaciją vadina absurdiška. Verslininkas sako, kad veiklos nutraukti nežada ir statinio negriaus, o ir sezoną, gavus tiek reklamos, žada užbaigti su pakylėjimu.
„Mintis yra skųsti. Vienareikšmiškai. Dėl to, kad mes tikime savo tiesa, o kokia ten beišaiškės – matysime“, – kategoriškas lieka „Rota Fortuna“ vadovas.
„Pašalinti pažeidimus galima dviem būdais. Vienas būdas – nutraukti tą veiklą, kuri yra negalima tame sklype pagal žemės pobūdį, pagal žemės būdą. Arba kitas – tiesiog pakeisti žemės būdą“, – sakė R. Gorbačiovas.
Problemos neliktų, jei žemės sklypo savininkas kreiptųsi į savivaldybę ir pakeistų žemės paskirties pobūdį. Tiesa, įdomu tai, kad žemės sklypą, ant kurio stovi apžvalgos ratas, įmonė nuomojasi iš Kauno arkivyskupijos kurijos. Už kiek bažnyčia nuomoja prestižinėje Palangos vietoje, kur sklypo vertė gali siekti milijonus eurų, verslininkas neatskleidžia.
„Nemeluosiu. Tai yra komercinė paslaptis ir aš nelabai norėčiau įgarsinti kainos“, – nutylėjo D. Drungilas.
Įžvelgia korupciją
Palangos meras Šarūnas Vaitkus savo „Facebook“ įraše liejo tulžį, vadindamas situaciją absurdiška bei tikino, kad tai palies ir kitus Lietuvos verslininkus:
„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos inspektorius R. Bukauskas šiomis dienomis įmonėms, teikiančioms rekreacines paslaugas ir pramogas Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, atsiuntė privalomą nurodymą per pusę metų demontuoti visus rekreacinius įrenginius (batutus, vaikų laipynes, surenkamų konstrukcijų labirintą vaikams, apžvalgos ratą, vaikų žaidimo aikšteles ir pan.), nes, anot jo, rekreacinės paskirties sklype negali būti teikiamos tokios mokamos kurortinės paslaugos.“
„Įvardinti mūsų inspektoriaus pavardę, mūsų darbuotojo pavardę ir tarsi suvesti, kad va čia šitas biurokratas nei iš šio, nei iš to sugalvojo sugriauti, žinokit visi, kas kaltas dėl to, kad čia ateity nebus Palangoje to apžvalgos rato – taip tikrai elgtis nesolidu. Yra situacija, yra ir išeičių“, – į mero įrašą sureagavo R. Gorbačiovas.
Socdemai turi kitą versiją, kodėl Palangos meras pyksta dėl reikalavimo nugriauti „velnio ratą“, kaip jį įvardina socialdemokratai savo pranešime. Esą dvelkia korupcijos kvapelis.
„Kodėl meras galimai nuslėpė, kad jo žmonai priklauso 25, berods, ar kiek ten procentų akcijų įmonės, kuri gavo leidimą, verslo partneriui, kuris yra buvęs Seimo narys, partietis mero, irgi žmona dalyvavo tame versle. Kaip tai atrodo, kai yra teismo sprendimas 2012, sakykime, metais, tačiau savivaldybė prieš 3 ar 4 metus iš naujo davė leidimus ir galimai pamiršo suderinti su Kultūros paveldo departamentu turbūt žinodami, kad to suderinimo nebus“, – kalbėjo Seimo narys Robertas Kaunas.
Su Palangos meru pasikalbėti nepavyko, tačiau vietoj jo deleguota savivaldybės atstovė Tamara Zaiceva įgarsino mero mintis, jog vadovaujantis Statybos inspekcijos reikalavimais reikėtų iššluoti pusę Basanavičiaus gatvės su visais gintaro pardavėjais, paveikslų piešėjais ir ledų vežimėliais.
„Pusė Basanavičiaus gatvės yra būtent rekreacinės paskirties sklypuose, tai vaidinasi, Basanavičiaus gatvės verslininkai, kurie turi lauko kavines, jie turėtų jas uždaryti“, – sakė T. Zaiceva.
Šis reikalavimas pašalinti Palangos apžvalgos ratą esą liečia ne tik Palangą, Šventąją, bet ir kitas savivaldybes, kuriose sklypo paskirtį turėtų keisti šimtai kitų verslininkų. Savivaldybės atstovė taip pat neneigia, kad Palanga yra gardus kąsnelis, kur susikerta ne tik verslininkų, bet ir politiniai interesai.
