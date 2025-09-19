Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apie pusė tūkstančio moksleivių „Atminties kelio“ eisena pagerbs Holokausto aukas

2025-09-19 06:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 06:47

Penktadienį Vilniuje apie pusė tūkstančio šalies moksleivių ir mokytojų rinksis į „Atminties kelio“ eiseną, skirtą pagerbti Holokausto aukų atminimą.

„Atminties kelio“ minėjimas Panerių memoriale. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Šiemet eisenos dalyviai žygiuos nuo Rūdninkų aikštės iki Vilniaus geležinkelio stoties. Iš čia jie traukiniu vyks į Panerius, kur toliau tęs kelionę pėsčiomis iki Panerių memorialo. 

Susirinkus žygeiviams, čia vyks Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo renginys.    

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eisenoje planuojama sulaukti 400–500 moksleivių ir mokytojų iš kelių dešimčių mokyklų, užsienio svečių ir geros valios piliečių.

Daugiau nei dešimtmetį vykstanti tradicinė pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ – tai kvietimas prisiminti Holokausto metu sunaikintas gausias Lietuvos žydų bendruomenes, kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę.

Lietuvoje tokių vietų yra daugiau nei 200.

Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis, dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkst. iki karo gyvenusių žydų per Holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkst.

Daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, Alytaus krašte.

