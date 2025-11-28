Alytuje vagis susiviliojo prie parduotuvės paliktu dviračiu

Lapkričio 2 d. Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g., vyras, atvykęs į parduotuvę, dviračių stove pastatė jam priklausantį baltos spalvos dviratį „CANNONDALE“, bet vėliau jo nerado.
Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos, susijusios su šiuo įvykiu.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Agnę Amšiejienę tel. +370 700 65732, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!