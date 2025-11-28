Pareigūnai pakraupo išvydę nužudymu įtariamos 13-metės interneto paiešką: štai ko ji klausė

Šiuo metu tebevyksta tyrimas, tačiau buvo paviešintos detalės – prieš nusikaltimą paauglė internete ieškojo informacijos apie baudžiamąją atsakomybę. Ji internete ieškojo tokios informacijos:
„Nuo kokio amžiaus Jungtinėje Karalystėje gali sodinti į kalėjimą?“ ir „Kas atsitinka, kai 13-metė nužudo žmogų?“
Teismo psichiatrija: psichikos ligos nenustatyta
Linkolno karūnos teisme liudijusi teismo psichiatrijos konsultantė dr. Irani paaiškino, kad paauglė nusikaltimo metu nesirgo depresija ar jokia kita diagnozuota psichine liga, rašoma fakt.pl.
„Nebuvo jokios informacijos, patvirtinančios, kad mergaitė kovojo su depresija“, – sakė specialistė.
Prokurorai teigia, kad ataka buvo sąmoningai suplanuota. Įtariama, kad mergaitė panaudojo daugiau nei vieną peilį, o po išpuolio bandė suversti kaltę kitam asmeniui.
Tyrėjų duomenimis, 43 metų Marta B. greičiausiai mirė dar prieš prasidedant gaisrui, kuriuo bandyta sunaikinti nusikaltimo pėdsakus.
Moteriai buvo durta 143 kartus – daugiausia į galvą ir krūtinę.
Paieškos internete kelia dar daugiau klausimų
Teismo metu buvo perskaitytas dokumentas, kuriame išvardytos paauglės internete atliktos užklausos.
Jos apėmė klausimus apie galimas psichines ligas ir baudžiamąją atsakomybę nepilnamečiams, įskaitant tokius klausimus kaip:
- „Iš ko galiu suprasti, kad sergu psichine liga?“
- „Nuo kokio amžiaus Jungtinėje Karalystėje gali sodinti į kalėjimą?“
- „Kas atsitinka, kai 13-metė nužudo žmogų?“
Auka Marta B., kilusi iš Liubušo regiono Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje gyveno dešimtmetį ir augino tris vaikus.
2025 m. kovo mėnesį ji buvo žiauriai nužudyta, o netrukus po to jos namuose kilo gaisras. Tą pačią dieną policija sulaikė 13-metę mergaitę, kuri teisiama dėl nužudymo.
Pagal Anglijos įstatymus nepilnamečių tapatybė viešai neskelbiama, todėl mergaitės vardas neatskleidžiamas.
