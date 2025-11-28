 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pareigūnai pakraupo išvydę nužudymu įtariamos 13-metės interneto paiešką: štai ko ji klausė

2025-11-28 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-28 15:10

Visą Jungtinę Karalystę sukrėtė nusikaltimas – 13 metų mergaitė yra teisiama dėl ypač žiauraus 43 metų Martos Bednarczyk nužudymo Velingboro mieste, Nortamptonšyre, įvykusio 2025 m. kovo mėnesį.

Policija, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Visą Jungtinę Karalystę sukrėtė nusikaltimas – 13 metų mergaitė yra teisiama dėl ypač žiauraus 43 metų Martos Bednarczyk nužudymo Velingboro mieste, Nortamptonšyre, įvykusio 2025 m. kovo mėnesį.

0

Šiuo metu tebevyksta tyrimas, tačiau buvo paviešintos detalės – prieš nusikaltimą paauglė internete ieškojo informacijos apie baudžiamąją atsakomybę. Ji internete ieškojo tokios informacijos:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo kokio amžiaus Jungtinėje Karalystėje gali sodinti į kalėjimą?“ ir „Kas atsitinka, kai 13-metė nužudo žmogų?“

Teismo psichiatrija: psichikos ligos nenustatyta

Linkolno karūnos teisme liudijusi teismo psichiatrijos konsultantė dr. Irani paaiškino, kad paauglė nusikaltimo metu nesirgo depresija ar jokia kita diagnozuota psichine liga, rašoma fakt.pl.

„Nebuvo jokios informacijos, patvirtinančios, kad mergaitė kovojo su depresija“, – sakė specialistė.

Prokurorai teigia, kad ataka buvo sąmoningai suplanuota. Įtariama, kad mergaitė panaudojo daugiau nei vieną peilį, o po išpuolio bandė suversti kaltę kitam asmeniui.

Tyrėjų duomenimis, 43 metų Marta B. greičiausiai mirė dar prieš prasidedant gaisrui, kuriuo bandyta sunaikinti nusikaltimo pėdsakus.

Moteriai buvo durta 143 kartus – daugiausia į galvą ir krūtinę.

Paieškos internete kelia dar daugiau klausimų

Teismo metu buvo perskaitytas dokumentas, kuriame išvardytos paauglės internete atliktos užklausos.

Jos apėmė klausimus apie galimas psichines ligas ir baudžiamąją atsakomybę nepilnamečiams, įskaitant tokius klausimus kaip:

  • „Iš ko galiu suprasti, kad sergu psichine liga?“
  • „Nuo kokio amžiaus Jungtinėje Karalystėje gali sodinti į kalėjimą?“
  • „Kas atsitinka, kai 13-metė nužudo žmogų?“

Auka Marta B., kilusi iš Liubušo regiono Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje gyveno dešimtmetį ir augino tris vaikus.

2025 m. kovo mėnesį ji buvo žiauriai nužudyta, o netrukus po to jos namuose kilo gaisras. Tą pačią dieną policija sulaikė 13-metę mergaitę, kuri teisiama dėl nužudymo.

Pagal Anglijos įstatymus nepilnamečių tapatybė viešai neskelbiama, todėl mergaitės vardas neatskleidžiamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

