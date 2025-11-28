Šiauliuose – galimas apsinuodijimas alkoholio surogatais: vyras ligoninėje

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 13 d. į Šiaulių ligoninę iš namų, esančių Šiauliuose, dėl galimo apsinuodijimo alkoholio surogatais atvežtas vyras (gim. 1957 m.).
Vyras tebėra gydomas ligoninėje.
Ketvirtadienį teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!