TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiauliuose – galimas apsinuodijimas alkoholio surogatais: vyras ligoninėje

2025-11-28 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 09:07

Šiaulių ligoninėje dėl galimo apsinuodijimo alkoholio surogatais gydomas vyras, pranešė policija.

Poliklinika (Gabrieliaus Vaišvilos nuotr.) (nuotr. Elta)

Šiaulių ligoninėje dėl galimo apsinuodijimo alkoholio surogatais gydomas vyras, pranešė policija.

0

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 13 d. į Šiaulių ligoninę iš namų, esančių Šiauliuose, dėl galimo apsinuodijimo alkoholio surogatais atvežtas vyras (gim. 1957 m.).

Vyras tebėra gydomas ligoninėje.

Ketvirtadienį teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. 

