Aleknavičienė apie Rusijos konsulato atstovės priėmimą: šalių diplomatija dar nebuvo nutraukta

„2017 m. diplomatija dar nebuvo nutraukta, konsulatai Lietuvoje veikė“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda kalbėjo V. Aleknavičienė.
„Aš buvau bendruomenės pakviesta į renginį ir ten taip pat dalyvavo konsulė. Ji tiesiog dalyvavo, o aš atlikau savo pareigas“, – pridūrė ji.
Be to, kandidatė į ministrus patikino, jog nei ji pati, nei tuometinis Joniškio rajono meras neinicijavo konsulato atstovės vizito.
„Tikrai patikinu – jos vizitas mūsų rajone nebuvo nei mano, nei mero kvietimu“, – sakė socialdemokratė.
Palaiko bendrą Lietuvos poziciją Ukrainos atžvilgiu
Paklausta, kaip vertina rusiškąją kultūrą, V. Aleknavičienė patikino palaikanti bendrą Lietuvos poziciją ir remianti karo niokojamą Ukrainą.
„Aš palaikau mūsų, Lietuvos, poziciją. Iš tikrųjų mes visi esame tie, kurie palaiko Ukrainą. Aš tiesiog neturiu kito atsakymo – Ukraina yra mano širdyje ir visos mano veiklos iki šiol yra susijusios su pagalba Ukrainai“, – kalbėjo socialdemokratė.
„Kultūra yra tokia sritis, kur visi politikai, nesvarbu, kokių pažiūrų jie būtų, pagrindinį dėmesį turėtų skirti mūsų Lietuvai, mūsų kultūrai, mūsų ateičiai“, – pridūrė ji, paprašyta įvertinti tuos, kurie tikina, jog kultūrą būtina atskirti nuo politikos.
Ketvirtadienį naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog V. Aleknavičienė, būdama Joniškio rajono vicemere, 2017 metais priėmė Rusijos konsulato Klaipėdoje atstovę-patarėją Tatjaną Novožilovą.
Portalo žiniomis, tąkart į Joniškio rajoną atvykusi T. Novožilova dalyvavo čia vykusiame Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginyje. Tame pačiame renginyje dalyvavo ir dabartinė kandidatė į kultūros ministres.
