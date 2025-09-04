Vaida Aleknavičienė prioritetu mato ES pirmininkavimą, kultūros sezonus Vokietijoje, Italijoje

„Sutarėme, kad viena iš pagrindinių, svarbiausių dalykų yra pasiruošti mums visiems svarbiam iššūkiui, tai yra pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais, nacionalinės darbotvarkės rengimas. Taip pat kalbėjome apie kultūrinius mainus Vokietijoje ir Italijoje ir kokį didelį dėmesį tam turime skirti ir formuojant biudžetą į tai atsižvelgti“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda ketvirtadienį teigė politikė.
„Mano darbotvarkėje pirmas pagrindinis darbas bus būtent biudžeto formavimas, nes dabar yra kaip tik tas laikas, kaip mes jį turime peržiūrėti ir pagrindinius akcentus susidėlioti, ir skirti didelį dėmesį Vokietijos programos įgyvendinimui, skatinti kultūros prieinamumą visai Lietuvos bendruomenei“, – kalbėjo ji.
Ji sako šalies vadovui pabrėžusi, kad kultūros politiką stengsis įgyvendinti vadovaujantis bendradarbiavimu, horizontalumu, tarptautiškumu, pagarba kūrybai ir kūrėjams.
„Kultūra yra mūsų valstybės pamatas ir turime labai daug žymių, talentingų, profesionalių menininkų, per kultūrą mes galime parodyti pasauliui, kad mes esame stiprūs, kūrybingi ir vieningi“, – teigė V. Aleknavičienė.
Kaip rašė BNS, po susitikimo prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė teigė, šalies vadovui reikės laiko apsispręsti dėl V. Aleknavičienės skyrimo, juntama, kad politikė nėra iš kultūros srities.
V. Aleknavičienė šiuo metu yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, prieš tai beveik dešimtmetį ėjo Joniškio rajono vicemerės pareigas.
Politikė poste pakeistų šiuo metu ministro pareigas einantį socialdemokratą Šarūną Birutį.
Anksčiau prezidentas teigė matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.
Lietuvoje po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo formuojama nauja Ingos Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.
Po I. Ruginienės skyrimo premjere kitą savaitę sueina terminas, kada ji turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
