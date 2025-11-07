 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja, ką Ruginienė teiks į kultūros ministrus

2025-11-07 13:33 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-11-07 13:33

Premjerė Inga Ruginienė į kultūros ministres teiks socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą, remdamasis šaltiniais skelbia naujienų portalas LRT.lt.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerė Inga Ruginienė į kultūros ministres teiks socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą, remdamasis šaltiniais skelbia naujienų portalas LRT.lt.

REKLAMA
9

Skelbiama, kad apie tai penktadienį socialdemokratai informavo valdančiosios koalicijos partnerius. Dėl to, esą, penktadienio vakare bus diskutuojama ir socialdemokratų valdybos posėdyje.

Sinkevičius: po nesėkmės su „aušriečių“ ministru norėta padaryti pauzę

Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3 dienos, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak M. Sinkevičiaus, po nesėkmės su „aušriečių“ kultūros ministru norėta padaryti pauzę.

REKLAMA
REKLAMA

„Pasiėmėme šiek tiek laiko analizei, išsamesniam peržiūrėjimui kandidatų profilio. (...) Norėjosi, kad aistros šiek tiek nurimtų“, – tvirtino politikas.

REKLAMA

Šią savaitę laikinai kultūros ministrės pareigas einanti švietimo ministrė Raminta Popovienė paskyrė tris kultūros viceministrus, tačiau dėl vieno jų – nepartinio Aleksandro Broko – kilo rezonansas visuomenėje.

Paaiškėjo, kad jis dirbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu, skaitė paskaitas apie tai, bendravo su ritmologijos pradininke, Rusijos piliete Jevdokija Lučezarnova. Jos įkurta visuomeninė organizacija „Radastėja“ vadinama sekta ar destruktyvia okultine organizacija.

REKLAMA
REKLAMA

M. Sinkevičius tvirtino šio asmens nepažįstantis, viceministrų kandidatūros su juo nederintos. 

A. Brokas penktadienį pranešė atsistatydinantis iš pareigų.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimti ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

I. Ruginienė teigė, kad ministro paskyrimo klausimas bus sprendžiamas „pačiais trumpiausiais terminais“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Sinkevičius: premjerė turi kelis kandidatus į kultūros ministrus (5)
Gitanas Nausėda susitiko su Mindaugu Sinkevičiumi. (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Nausėda skubina socialdemokratus dėl kultūros ministro: „Tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių“ (4)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda atskleidė, ar su Ruginienė kalbėjo apie potencialius kandidatus į kultūros ministrus (6)
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“ (32)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų