Aiškėja, ką Ruginienė teiks į kultūros ministrus

Skelbiama, kad apie tai penktadienį socialdemokratai informavo valdančiosios koalicijos partnerius. Dėl to, esą, penktadienio vakare bus diskutuojama ir socialdemokratų valdybos posėdyje.
Sinkevičius: po nesėkmės su „aušriečių“ ministru norėta padaryti pauzę
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3 dienos, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Pasak M. Sinkevičiaus, po nesėkmės su „aušriečių“ kultūros ministru norėta padaryti pauzę.
„Pasiėmėme šiek tiek laiko analizei, išsamesniam peržiūrėjimui kandidatų profilio. (...) Norėjosi, kad aistros šiek tiek nurimtų“, – tvirtino politikas.
Šią savaitę laikinai kultūros ministrės pareigas einanti švietimo ministrė Raminta Popovienė paskyrė tris kultūros viceministrus, tačiau dėl vieno jų – nepartinio Aleksandro Broko – kilo rezonansas visuomenėje.
Paaiškėjo, kad jis dirbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu, skaitė paskaitas apie tai, bendravo su ritmologijos pradininke, Rusijos piliete Jevdokija Lučezarnova. Jos įkurta visuomeninė organizacija „Radastėja“ vadinama sekta ar destruktyvia okultine organizacija.
M. Sinkevičius tvirtino šio asmens nepažįstantis, viceministrų kandidatūros su juo nederintos.
A. Brokas penktadienį pranešė atsistatydinantis iš pareigų.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimti ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
I. Ruginienė teigė, kad ministro paskyrimo klausimas bus sprendžiamas „pačiais trumpiausiais terminais“.
