TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

8 tonos nelegalaus alkoholio Vilniaus rajone: muitinė aptiko slaptą sandėlį

2025-11-18 10:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:05

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai spalio pradžioje Vilniaus rajone aptiko sandėlį, kuriame laikyta 8 tonos nelegalaus alkoholio – degtinės, viskio, konjako, vyno. Prekių vertė viršija 100 tūkst. eurų, antradienį pranešė MKT.

8 tonos nelegalaus alkoholio Vilniaus rajone: Muitinė aptiko slaptą sandėlį už 100 tūkst. eurų

0

Muitinės duomenimis, šiuo metu nelegalaus alkoholio apyvartoje dominuoja stiprieji gėrimai – degtinė, brendis, likeris bei vynas.

Pasak Muitinės kriminalinės tarnybos nusikaltimų tyrimų skyriaus viršininko Žilvino Subačiaus,  dauguma nelegalaus alkoholio atvejų yra susiję su vietine gamyba, o dalis įvežama iš kitų valstybių. 

 „Pastaraisiais metais buvo nustatytos kelios neteisėtos alkoholio gamybos vietos skirtinguose Lietuvos regionuose. Be to, tam tikra dalis produkcijos vis dar atgabenama iš Rusijos ir Baltarusijos“, – pranešime cituojamas Ž. Subačius.

Šiemet fiksuoti įvairūs sulaikyto nelegalaus alkoholio kiekiai – nuo kelių butelių iki kelių tūkstančių litrų. Vienos operacijos metu buvo sulaikyta apie 8 tūkst. litrų įvairių alkoholinių gėrimų.

2025 metais pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai, sulaikyta 11 763 litrai nelegalaus alkoholio, kurio vertė – apie 200 tūkst. eurų.

