60 metų grybavęs Vytautas pirmąkart pamatė šiuos grybus lapkričio viduryje: „Tokių dalykų nėra buvę“

Radybos miške lapkričio vidury nustebino net užkietėjusį grybautoją, panevėžietį Vytautą.
„Aš grybauju apie 60 metų, gal dar ir daugiau. Tokių dalykų nėra buvę, kad lapkričio vidury augtų kelmutės“, – sakė grybautojas Vytautas.
Jo teigimu, įprastai pats kelmučių metas rugsėjo–spalio mėnesiais. Šiemet, anot žinovo, gamta, ko gero, sumanė papokštauti.
„Žaliuokės, paprastasis baltikas, pilkės, pirmiau negu kelmutės. Dar taip niekada nėra buvę“, – tikino vyras.
Vytautas rodo, kelmučiai svfeikutėliai, kieti. Pasak grybautojo, tai visai šviežiai sudygę vėlyvieji grybukai.
„Tarp samanėlių gražiai užaugę, mažyčių pilna ir dar bus“, – komentavo jis.
Vis patikinti smalsuolius, kad jų akys nemeluoja ir ant prekystalių puokuojasi tikrų tikriausi kelmučiai, turi ir grybautojas Domas.
„Matai, kaip baravykas“, – rodė grybą Domas.
Ką apie tai mano žmonės?
„Būdavo jau sniego kitais metais, o dabar va, grybai auga.“
„Nežinau, iš kur jis rado čia dabar. Ne iš miško, miške nebėra jau, nebent su grėbliu prisigraibė.“
„Abra kadabra“ pasakau ir auga“, – tikino grybautojas Domas.
Grybautojas vis juokauja, tačiau vietų neišduoda nei pirkėjams, nei žiūrovams.
„Nesakysiu, kur pririnkau, negalvokite, niekada nesakau“, – juokėsi vyras.
Rado grybus šioje girioje
O dar vienus kelmučius Petras rinko Šimonių girioje.
„Buvo anksčiau pasirodę ir pranyko, o dabar kažkiek rodosi vėl, bet neilgam.Bus šalčiai, šalnos ir baigsis tuoj“, – tvirtino grybautojas Petras.
Už maždaug 0,5 kilogramo kelmučių dėžutę grybautojai prašo 2–4 eurų. Čia pat grybautojai su pirkėjais dalijasi ir receptais, kaip ruošia šiuos vėlyvuosius grybus. Štai, ką apie tai mano pirkėjai:
„Dar reikia kokio raudonikio ar umėdėlės, va tada labai skanu. O taip liesas.“
„Mama prisūdydavo, prislėgdavo, mes, vaikai, turėdavome, ką valgyti.“
„Ir sūdo žmona, paskui numirko, ir šiaip, jei didesnės, plakiny pavolioji, iškepi. Traškios būna, skanios“, – pasakojo grybautojas Petras.
Žinovai primena, kad grybauti vėlyvą rudenį reikia itin atsargiai. Nes šalnų pakąsti grybai gali būti pavojingi sveikatai. Ir į pintines dėti tik gerai pažįstamus grybus.
