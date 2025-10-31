Šildydami patiekalus su grybais šiukštu nedarykite šios klaidos: organizmas padėkos

Laidoje varžėso komikas Kristoforas Vaidutis ir žurnalistas, laidų vedėjas Artūras Anužis. M. Stasiulis ir A. Anužis ilgai diskutavo, išgirdę klausimą: „Ką reikia žinoti šildant patiekalus iš grybų?“.
Galimi variantai, kuriuos pateikė laidos vedėjas Andrius Žiurauskas:
A. Šildant negalima naudoti pieno produktų;
B. Jei ruošiant patiekalą buvo naudoti svogūnai, šildyti apskritai nerekomenduojama;
C. Patiekalą reikia pašildyti ne mažiau kaip ik 70 laipsnių.
M. Stasiulis ir A. Anužis pasirinko atsakymą C: patiekalą reikia pašildyti ne mažiau kaip iki 70 laipsnių. Teisingai atsakiusi komanda pelnė 100 eurų ir sužinojo, kaip apsisaugoti nuo apsinuodijimo tinkamai ruošiant patiekalus, turinčius grybų.
