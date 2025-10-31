 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šildydami patiekalus su grybais šiukštu nedarykite šios klaidos: organizmas padėkos

2025-10-31 17:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 17:15

Laidoje „GalvOK“ Mindaugo Stasiulio komanda atskleidė, ką vertėtų žinoti ruošiant patiekalus iš grybų. Atsakymas nustebino ir tuo pačiu suteikė informacijos, kaip tinkamai paruošti grybus, kad kenksmingi mikrobai juose – neišgyventų.

Laidoje „GalvOK" Mindaugo Stasiulio komanda atskleidė, ką vertėtų žinoti ruošiant patiekalus iš grybų. Atsakymas nustebino ir tuo pačiu suteikė informacijos, kaip tinkamai paruošti grybus, kad kenksmingi mikrobai juose – neišgyventų.

0

Laidoje varžėso komikas Kristoforas Vaidutis ir žurnalistas, laidų vedėjas Artūras Anužis. M. Stasiulis ir A. Anužis ilgai diskutavo, išgirdę klausimą: „Ką reikia žinoti šildant patiekalus iš grybų?“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galimi variantai, kuriuos pateikė laidos vedėjas Andrius Žiurauskas:

A. Šildant negalima naudoti pieno produktų;

B. Jei ruošiant patiekalą buvo naudoti svogūnai, šildyti apskritai nerekomenduojama;

C. Patiekalą reikia pašildyti ne mažiau kaip ik 70 laipsnių.

M. Stasiulis ir A. Anužis pasirinko atsakymą C: patiekalą reikia pašildyti ne mažiau kaip iki 70 laipsnių. Teisingai atsakiusi komanda pelnė 100 eurų ir sužinojo, kaip apsisaugoti nuo apsinuodijimo tinkamai ruošiant patiekalus, turinčius grybų.

Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Visą laidą žiūrėkite:

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

