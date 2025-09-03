Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

4 darbo dienų savaitė – ir mokiniams: po ministrės Popovienės žodžių ekspertai kirto iš peties

2025-09-03 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-03 10:00

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neatmeta, kad diskusijos dėl 4 darbo dienų savaitės galėtų paliesti ir mokinius – tokiu atveju jie į mokyklą eitų vos keturis kartus per savaitę. Visgi švietimo bendruomenė pastebi, kad svarstant tokį klausimą reikėtų atkreipti dėmesį į daugelį logistinių klausimų, pavyzdžiui, mokytojų algos, higienos normos bei darbo krūvis. O šiuo metu tokia idėja, jų teigimu, atrodo neproduktyvi. 

Švietimo ministrei svarstant 4 dienų savaitę mokyklose, ekspertai negailėjo kritikos: „Net galvose netelpa“ (tv3.lt koliažas)

Pastaruoju metu politikai vėl svarsto idėją dėl 4 darbo dienų savaitės. Ją palaiko ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė, duodama interviu LRT televizijai neatmetė galimybės, kad tokia tvarka galėtų būti perkelta ir į mūsų šalies švietimo sistemą.

„Tai yra diskusijų klausimas, ieškojimas tos sistemos, kad veiktų efektyviai. Tai liečia ir mokslo metus, ir atostogas, ir, kaip matome, ir valstybinių brandos egzaminų laikymą, ir kitus patikrinimus. Ta sistema turės būti surasta, bendra tiek kitų sričių darbuotojams, tiek galbūt švietimo srityje. Bet tai yra sutarimo, diskusijų klausimas“, – teigė švietimo, mokslo ir sporto ministrė. 

Kai kurios mokyklos elgiasi priešingai

Visgi švietimo bendruomenės atstovai tokią reformą šiuo metu vertina gana skeptiškai.

Štai Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos (LMVA) prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad pirmiausia, vertėtų pasidomėti kitų šalių praktika, kuriose tokia reforma jau yra įvesta.

„Jeigu tokia idėja yra, gal reikėtų paimti kokių nors valstybių pavyzdžių, kur ir kaip veikia švietimo sektorius, kai valstybėje yra 4 darbo dienų savaitė. [...] Gal yra atlikti kokie nors tyrimai ir tos valstybės, priėmusios tokį sprendimą, ką nors stebuklingai išlošė“, – kalbėjo D. Žvirdauskas.

Žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas mano, kad tokia reforma visų pirma turėtų būti išbandoma praktikoje.

Jo teigimu, pradžioje vertėtų bent metus ją taikyti keliose Lietuvos mokyklose – tik tada paaiškėtų, ar modelis tinkamas.

Vis dėlto jis pastebi, kad realybėje kai kurios mokyklos elgiasi priešingai – vietoj trumpinimo ilgina savo darbo savaitę.

„Kai kurios mokyklos praėjusiais mokslo metais norėdamos susitrumpinti mokymąsi vasarą, ne tik, kad negalvodavo apie trumpesnę savaitę, vaikai šeštadieniais rinkdavosi į mokyklas ir tokiu atveju, atidirbę 10 šeštadienių, jie susitrumpina mokymosi metus ir turi ilgesnę vasarą ir ilgesnes atostogas“, – pasakojo G. Sarafinas.

Reikėtų apsvarstyti daug logistinių klausimų

D. Žvirdauskas pabrėžia, kad prieš įgyvendinant tokią tvarką, būtina atsakyti į daugybę praktinių klausimų.

„Kyla klausimas, kaip tada [būtų] su mokslo metų trukme, kiti iškėlė klausimą, kaip mokytojams krūvius, valandas sudėlioti, nes daug mokytojų dirba po 1,5 etato. Toliau reikėtų iš karto keisti higienos normas, nes ten [reglamentuose – aut. past.] yra ne daugiau nei 8 pamokos, priklausomai nuo amžiaus grupės“, – komentavo D. Žvirdauskas.

Pasak jo, neaišku ir tai, ar įvedus 4 darbo dienų savaitę nesikeistų pedagogų atlyginimai.

„Kaip visą tai (4 darbo dienų savaitę) perkelti į švietimą, žinokit, net galvose netelpa. Gal mes esame jau per daug standartinio matymo [...] ir taip mes su esama situacija ne visur susitvarkome, tai, jeigu dar tokią sumaištį čia padarytume, nežinau...“, – kalbėjo LMVA prezidentas.

Tuo metu G. Sarafinas atkreipia dėmesį, kad mokiniai privalo išeiti nustatytas mokymosi programas, o pamokų skaičiaus sumažinti nebūtų įmanoma.

Tad tai reikštų, kad sutrumpėjus mokymosi savaitei, mokiniai per dieną turėtų daugiau pamokų. Tačiau G. Sarafino teigimu, tai taip pat būtų nepraktiška. 

„Jeigu jaunuoliai privalo matematikoje pereiti procentų, figūrų plotų temą, tai ar jie mokysis tas keturias dienas nuo 9 iki 10 pamokų per dieną? Nemanau, nes yra paskaičiuota sveikatos mokslininkų, kad po 7 pamokų visiškai krenta mokinių ir mokytojų susikaupimas.

Viskas yra paskaičiuota. Tai tų pamokų sumažėti negali. Ir dabar jau vyresnieji vaikai turi kasdien po 7 pamokas. Tai jeigu mažėtų tų dienų, tokiu atveju, jie turėtų daugiau pamokų, nes nuimti nėra ką“, – aiškino švietimo ekspertas.

Dėl šių priežasčių švietimo ekspertas 4 darbo dienų savaitę švietime vertina skeptiškai ir vadina ją neperspektyvia.

Be to, G. Sarafinas primena, kad per pastaruosius metus Lietuvos švietimo sistemoje pradėtos net aštuonios reformos. Jo nuomone, dar viena pertvarka tik sukeltų papildomų sunkumų.

„Mes dar jų (įvykdytų reformų – aut. past.) nesuvalgėm ir jų rezultatai yra ne tik, kad negeri, o pragaištingi. Tai pradėti naujus pokyčius ir reformas nėra išmintinga joms iš viso nepasirengus“, – komentavo G. Sarafinas.

 

dfghj
dfghj
2025-09-03 10:17
Viskas daroma jemelios stiliumi,dirbam kuo maziau,kokybe neidomi,jei reiks balu pridesime.Nedarykite gedos Lietuvai.
Atsakyti
Kažkada
Kažkada
2025-09-03 10:30
mokydavomes ir šeštadieniais. O dabar, kai vaikai šitaip apkraunami mokslais, ministrė kalba apie 4 dienų darbo savaitę. Mokiniams pridėjo po 10 balų, surengė seminarą Druskininkuose - kokia čia ministrė?Negiriu buvusių, bet negi nėra labiau išsilavinusių žmonių? Zailskiene gelbėjo chebrą - te tau atlyginimas, ministrė būsit. Apie kokį socialinį teisingumą galima galvoti, jeigu eilinį baudžia už pavogtą prekę parduotuvėje, o valdininkui galima griebti iki 20000. Gėda gėda gėda.
Atsakyti
Mamytė
Mamytė
2025-09-03 10:23
Man pamiršom pandemiją, kai tėvai buvo mokytojais. Valio! Pirmyn į tinginių ir atsilikėlių pasaulį.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
