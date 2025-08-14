Žaibiškai plinta naujas šašlykų marinatas: mėsa bus sultinga kaip niekada

Įtikti įvairiems skoniams ir mitybos įpročiams gali pasirodyti nemenka užduotis, tačiau keli patarimai ir patikimi receptai įrodys – vaišes suruošti galima greitai, lengvai ir nebrangiai, rašoma pranešime spaudai.
„Gardus maistas lietuviams yra tiesiog būtina kiekvienos šventės dalis. Artėjant laisvadieniams, o ypač – ilgajam savaitgaliui, pirkėjų krepšeliai pastebimai papilnėja.
Pirkėjai kraunasi šviežias daržoves, uogas ir vaisius, pirmiausia – arbūzą, įvairius užkandžius, griliui skirtus patiekalus, gaiviuosius gėrimus, vandenį.
Dažniau ieškoma ir nekasdienių produktų: pavyzdžiui, renkasi gurmaniškesnius sūrius ir mėsos gaminius, stalą puošia šventiškai dekoruotu tortu“, – apie pirkėjų įpročius pasakoja G. Kitovė.
Prie Žolinės ar bet kurios kitos šventės stalo paprastai susiburia ne tik skirtingos kartos, bet ir skirtingi požiūriai į maistą. Vieni dienos neįsivaizduoja be mėsos, kiti pirmenybę teikia žuviai, netrūksta vegetarų arba apskritai vartojančių tik 100 proc. augalinės kilmės produktus.
Kaip paruošti šventinį stalą, tinkantį visiems?
Tad kaip paruošti tokį stalą, kuris patenkintų visus? Minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi naudingais patarimais, kad per šventę visi būtų sotūs ir patenkinti.
Pradėkite nuo svečių sąrašo. „Iš anksto sužinokite, kas nevalgo mėsos, kas turi alergijų ar kitų mitybos ypatumų. Tai padės apskaičiuoti proporcijas – jei trečdalis svečių vegetarai, užtikrinkite, kad jiems tinkamo maisto nepritrūktų“, – pataria J. Tamoševičienė.
Didžioji dalis maisto turėtų būti tinkama visiems. Dauguma patiekalų turėtų būti universalūs – užkandžiai, salotos ir padažai juose, šviežios ar konservuotos daržovės, vaisiai, garnyrai, kuriuos gali valgyti visi.
Ir mažesnė dalis – specifiniai (mėsa, žuvis ir pan.). Nepamirškite, kad veganiški, vegetariški patiekalai paprastai sulaukia dėmesio ir iš visavalgių, todėl jų verta iškart ruošti daugiau.
Planuokite grilinimo laiką. Jeigu turite vietos viską kepti vienu metu – puiku. Jeigu ne, pirma kepkite mėsą, žuvį, tada daržoves ar augalinius produktus, kuriems gali reikėti mažesnės kaitros. Naudokite skirtingus iešmus ar groteles – taip išvengsite skonių maišymosi ir užtikrinsite, kad vegetarai galės valgyti ramia sąžine, pabrėžia minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė.
Turėkite atskirus indus ir įrankius, jei susibūrime dalyvauja propaguojantys augalinę mitybą. Vegetarams ir veganams svarbu, kad jų maistas neliestų mėsos. Paprastas sprendimas – skirtingų spalvų lėkštės ar aiškūs užrašai.
Marinuokite viską tuo pačiu metu. Tie patys prieskoniai ir žolelės tiks ir mėsai, ir daržovėms. Tai sutaupys laiko ir sukurs bendrą skonio liniją.
Nepamirškite detalių. Duona, užtepėlės, riešutai, džiovinti vaisiai, konservuotos daržovės – smulkūs akcentai, kurie daro stalą pilnesnį ir įdomesnį. J. Tamoševičienė siūlo įsigyti gero česnakinio ar žolelių padažo, humuso, gvakamolės – tai skanėstai, kurie suvienys visus ir tiks prie įvairiausių patiekalų.
„Ir svarbiausia – nepaverskite vaišių ruošimo stresą keliančiu darbu. Paprastumas ir kokybė visuomet geriau nei chaosas.
Ši vasara gan šykštėjo grilinimui tobulai tinkančių dienų, tad ilgasis Žolinės savaitgalis ir meteorologų prognozės reiškia viena – kepsninės rūks visoje Lietuvoje.
Juo labiau, kad tai – vienas paskutiniųjų vasaros savaitgalių, tad jį norisi pripildytas gardžiais griliuose čirškančių patiekalų kvapais ir pašnekesiais su brangiais žmonėmis. O skanus maistas – tik detalės, kurias paruošti galite ir vos per pusvalandį“, – sako minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė ir dalijasi 4 receptais.
Visavalgiams: sultingi, gaivūs ir spalvingi šašlykai su daržovėmis
Porcijos: 8 iešmai. Gaminimo laikas: 35 min. (+ laikas marinavimui). Reikės: 500 g šviežios kiaulienos sprandinės, cukinijų, skirtingų spalvų paprikų, rausvojo svogūno, pievagrybių; marinatui: 3 šaukštų alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelio citrinos žievelės, 3 šaukštų citrinos sulčių, 1,5 šaukšto medaus, 2 česnako skiltelių, 1 šaukštelio druskos, 1/2 šaukštelių pipirų, 1 šaukštelio garstyčių, saujelės šviežių petražolių, kelių šakelių šviežio raudonėlio.
Gaminame:
1. Supjaustykite kiaulieną. Sudėkite marinato ingredientus į dubenį arba stiklainį ir suplakite.
2. Sudėkite kiaulieną į didelį dubenį ir užpilkite dviem trečdaliais marinato. Išmaišykite, rankomis įtrinkite marinatą į mėsą ir palikite marinuotis bent kelioms valandoms.
3. Kadangi daržovėms nereikia ilgai marinuotis, supjaustykite jas likus 30 minučių iki grilinimo ir sudėkite į tą patį indą su marinatu ir mėsa, išmaišykite.
4. Ant iešmų verkite pakaitomis mėsos ir daržovių gabalėlius.
5. Kepkite virš žarijų kelis kartus apverčiant, kol mėsa bus iškepusi. Įpusėjus kepimui aptepkite likusiu marinatu. Iškepusius šašlykus dar kartą aptepkite marinatu ir patiekite su šviežiomis salotomis. Skanaus!
Žuvies gerbėjams: vasariška lašiša su persikais ir pomidorais
Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 25 min. Reikės: 4 šviežios lašišos pjausnių, 1 šaukšto alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų, 2 persikų, 2 pomidorų, 1-2 česnako skiltelių, šviežio baziliko.
Gaminame:
1. Dubenėlyje sumaišykite kubeliais supjaustytus persikus, pomidorus, išspaustą česnaką ir smulkintą šviežią baziliką. Gausiai pagardinkite druska, pipirais ir gerai išmaišykite. Uždenkite ir padėkite į šaldytuvą bent 30 minučių, kad skoniai susimaišytų.
2. Kai būsite pasiruošę kepti, įkaitinkite kepsninę iki vidutinio karščio.
3. Aptepkite lašišą alyvuogių aliejumi, gausiai pagardinkite druska ir pipirais. Dėkite lašišą ant grotelių ir kepkite po 4-5 minutes iš abiejų pusių, kol žuvis iškeps ir ant jos atsiras grilio žymės. Jeigu pjausniai storesni – gali prireikti kepti keliomis minutėmis ilgiau.
4. Išimkite lašišą ir išdėliokite į lėkštes. Ant kiekvieno lašišos gabalėlio užberkite persikų, bazilikų ir pomidorų pagardo. Mėgaukitės!
Vegetarams: grilintas bri arba kamambero sūris su šviežiomis braškėmis
Porcijos: 2. Gaminimo laikas: 15 min. Reikės: 200 g bri arba kamambero sūrio, 150 g šviežių braškių, 2 šaukštelių balzamiko acto, 2 šaukštelių alyvuogių aliejaus, 2 šaukštelių medaus, šviežių mėtų, druskos, krekerių arba čiabatos.
Gaminame:
1. Įkaitinkite grilį iki vidutinės temperatūros ir patepkite groteles aliejumi.
2. Kol grilis kaista, nuplaukite ir supjaustykite braškes. Dubenyje išplakite balzamiko actą, alyvuogių aliejų ir medų. Įdėkite braškes ir švelniai išmaišykite. Atidėkite į šalį.
3. Išimkite bri sūrį iš šaldytuvo. Vieną pusę patepkite alyvuogių aliejumi ir padėkite aliejumi pateptą pusę ant įkaitinto grilio. Kol kepa, patepkite kitą pusę. Kepkite 2–3 minutes iš kiekvienos pusės.
4. Išimkite keptą bri mentele ir padėkite ant serviravimo lėkštės. Užpilkite braškių ir balzamiko mišiniu. Dar apšlakstyti skystu medumi, pagardinkite druska ir papuoškite smulkintomis šviežiomis mėtomis. Patiekite su krekeriais, prancūziško batono arba čiabatos riekelėmis.
Veganams: ryškūs grilintų vasaros daržovių takai
Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 25 min. Reikės: 2 cukinijų, 2 paprikų, 2 virtų kukurūzų burbuolių, indelio pievagrybių, 2 avokadų, 1 rausvojo svogūno, 100 g šviežio kopūsto, 2 prinokusių pomidorų, kalendros arba petražolių, alyvuogių aliejaus, 2 mėgstamų prieskonių, pavyzdžiui: 2 šaukštelių maltos saldžiosios paprikos, 1 šaukštelio kumino, 1 šaukštelio druskos, 1/4 šaukštelio česnako granulių, 1/4 šaukštelio svogūnų granulių, 1/4 šaukštelio maltos aitriosios paprikos.
Gaminame:
1. Įkaitinkite kepsninę iki vidutinio karštumo.
2. Cukinijas ir paprikas supjaustykite lazdelėmis. Kopūstą smulkiai supjaustykite ar sutarkuokite. Svogūną ir didesnius pievagrybius perpjaukite pusiau. Kukurūzus galite irgi pasmulkinti, kad greičiau iškeptų.
3. Dubenėlyje sumaišykite prieskonius. Cukinijas, paprikas, kukurūzus, grybus apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir suberkite prieskonius, išmaišykite. Suverkite daržoves ant iešmų arba dėkite tiesiai ant grilio grotelių ir kepkite 10-15 min., vis apverčiant (laikas gali skirtis priklausomai nuo grilio karščio ir daržovių dydžio).
4. Iškeptas daržoves galite pasmulkinti, kad būtų patogiau valgyti. Kukurūzų tortilijas pašildykite ant grotelių ir į jas dėkite priedus: grilintų daržovių, tarkuoto kopūsto, pjaustyto avokado, pomidorų, žalumynų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!