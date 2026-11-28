Pasižiūrėkite, kaip šiemet atrodo Vilniaus kalėdinė eglutė.
Vilniaus kalėdinės eglutės įžiebimo renginys
Pranešime spaudai buvo rašoma, kad katedros aikštėje įžiebta Vilniaus Kalėdų eglė paskelbė šventinio sezono sostinėje pradžią. Šiemet natūralus net 17 m aukščio spygliuotis iškilo „Stebuklo“ plytelės įkvėptos pakylos viduryje – eglės puošybai panaudota daugiau kaip 3 km girliandų, virš 600 aukso bei sidabro spalvų žaisliukų ir net 45 tūkst. LED švieselių.
„Šiandien drauge įžiebėme ne tik Vilniaus Kalėdų eglę, bet ir ypatingą laiką, kai širdyse norisi daugiau šviesos, gerumo, gražių žodžių ir dėmesio vienas kitam. Kiekvienam linkiu šiemet atrasti savąjį stebuklą, kuris galbūt bus visai paprastas – daugiau laiko su šeima, susitikimai su seniai matytais draugais, išsipildę norai ar tiesiog ramus vakaras su tais, kurie mums yra patys brangiausi.
Tegul Vilnius būna vieta, kur bent trumpam galime pamiršti kasdienį skubėjimą. Tikėkite stebuklais ir patys būkite jų kūrėjais“, – susirinkusius į Kalėdų eglės įžiebimo šventę sveikino Vilniaus meras Valdas Benkunskas su žmona Vismante.
Natūrali eglutė, kviečianti patirti stebuklus
Jau ketvirtus metus iš eilės Katedros aikštėje papuošta natūrali apie 17 m aukščio eglė. Medį puošia 2 metrų aukščio spindinti viršūnė, todėl bendras kompozicijos aukštis siekia net 22 metrus.
Šiųmetė kalėdinė kompozicija įkvėpta plytelės „Stebuklas“, kurią dar 1994 m. į miesto grindinį įdėjo menininkas Gitenis Umbrasas. Pilkos ir raudonos spalvų granito plytelė, kurios centre yra žvaigždė, įsikūrusi visai šalia Kalėdų miestelio.
Norus pildančios plytelės centrinis motyvas – žvaigždė su aštuonias spinduliais – šiemet virto įspūdinga, net 32 metrų pločio pakyla, kurios viduryje ir iškilo natūrali eglutė. Auksu spindinti žvaigždės formos konstrukcija su keturiomis apžvalgos aikštelėmis yra atvira visiems norintiems iš arčiau apžiūrėti eglutę ir čia sugalvoti savo Kalėdų norą.
Eglutei puošti panaudota daugiau nei 3 km smulkių lempučių girliandų, per 400 šviesos blyksnių, daugiau nei 600 aukso bei sidabro spalvos žaisliukų ir net 45 tūkst. Programuojamų LED šviesos elementų.
„Stebuklo“ plytelės motyvais pasipuošė ne tik pagrindinė miesto eglė – tai tapo įkvėpimu ir įvairioms šventinėms sostinės dekoracijoms, renginiams bei veikloms.
Kalėdų stebuklą šviesomis šiemet kurs ir įvairios Vilniaus gatvės, aikštės, parkai, skverai bei tiltai. Jų puošybai panaudota daugiau nei 10 km girliandų, virš pusšimčio tūrinių dekoracijų ir apie 650 dekoracijų ant apšvietimo stulpų atramų.
Eglės įžiebimo koncerte ieškota stebuklingų raktažodžių
Emocijų kupiną Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo renginį vedė Gabrielė Martirosian ir Ramūnas Zilnys, vakaro metu dainose ir miesto legendose ieškoję stebuklingų raktažodžių šventiniam sezonui atrakinti.
Tūkstančiams prie televizorių ekranų bei į Katedros aikštę susirinkusių miestiečių ir svečių jie linkėjo svajonių, bendrystės, drąsos, tikėjimo, sveikatos, šilumos, tradicijų puoselėjimo ir meilės.
Savo muzika kalėdinę istoriją pasakojo grupės „Akli“, „Baltos varnos“, „Beat Bitela“, „Lemon Joy“, chorai „Conso“ ir „Vilnius Voices“. Scenoje šalia eglutės taip pat pasirodė atlikėjos Giedrė, IVEL, Gabrielė Vilkickytė, Angelou, Inga Jankauskaitė ir Evgenya Redko.
Kalėdinių renginių maratonas – tik įsibėgėja
Tiesa, šventinių renginių sezonas „Kalėdos sostinėje 2026“ prasidėjo kiek anksčiau nei buvo įžiebta pagrindinė Vilniaus ir visos šalies Kalėdų eglė. Šeštadienį nuo vidurdienio Rotušėje geriems darbams subūrė Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė, Katedros aikštėje pradėjo veikti Kalėdų miestelis ir karuselė, pradėjo kursuoti specialus kalėdinis autobusas ir Kalėdų traukinukas.
Sekmadienį, lapkričio 29 d. vyks čiuožyklos Rotušės aikštėje atidarymo renginys, o nuo gruodžio 3 d., ketvirtadienio vilniečius visame mieste suburs bendruomeniškos „Kaimynų Kalėdos“ ir seniūnijų eglučių įžiebimo šventės.
Visa šventinio laikotarpio renginių programa ir naujausia informacija – svetainėje https://kaledossostineje.lt/.
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