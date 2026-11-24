„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė dalijasi, kad įpusėjus šventinei prekybai, svarbus vaidmuo tenka logistikos komandoms, kurios rūpinasi, kad intensyvesniu periodu prekės laiku pasiektų parduotuves.
„Šiuo metu darbui mūsų logistikos sandėliuose Vilniuje ir miesto rajone, ieškome apie 60-ies darbuotojų, kurie laikinai papildytų mūsų kolegų gretas. Papildomų pajėgų dairomės sklandžiam užsakymų komplektavimui ir prekių tiekimui šiuo aktyviu šventiniu laikotarpiu.
Prisijungti prie komandos norinčiuosius kviečiame jau dabar, sezoninis darbas numatytas iki sausio 10 dienos. Daliai žmonių tai gali būti puiki galimybė papildomai užsidirbti – pastebime, kad dažniausiai progos, pasinaudoti sezoninio darbo pasiūlymais, nepraleidžia studentai ar turintys papildomų įsipareigojimų. Be to, nors papildomų kolegų ieškoma terminuotam laikui, tačiau šis trumpalaikis darbas jokiu būdu tuo neapsiriboja – esame atviri suteikti galimybę norintiems darbuotojams pasilikti ir tęsti darbą įmonėje“, – informuoja E. Vareikytė.
Laikinam darbui prisijungti būsimus kolegas kviečiama Metelių, Mamoničių ir Zigmantiškių g. (Lentvaris) įsikūrusiuose „Maximos“ logistikos sandėliuose – ieškoma užsakymų komplektuotojų ir sandėlio darbuotojų. Priklausomai nuo pozicijos, siūlomas vidutinis darbo užmokestis už pilną etatą su papildomais motyvaciniais priedais siekia nuo 1640 iki 2970 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių.
Sezoniniams darbuotojams, kaip ir nuolatiniams „Maximos“ kolegoms, taikomos kolektyvinėje sutartyje numatytos socialinės naudos, taip pat suteikiamas nemokamas maitinimas. „Siekiame, kad ir trumpam prie komandos prisijungę darbuotojai ne tik būtų tinkamai įvertinti, gautų konkurencingą atlygį, bet ir jaustųsi visaverte įmonės dalimi“, – priduria E. Vareikytė.
Prireikus, darbuotojams suteikiamas nemokamas transportas atvykimui į (ir iš) darbo vietą. Priklausomai nuo sandėlio, galimas ir lankstus darbo grafikas, kuris aptariamas atrankos metu. Suteikiama galimybė dirbti ir puse etato ar naktimis – toks darbo pobūdis dažniausiai domina norinčius užsidirbti papildomai ar siekiančius darbą suderinti su kitais turimais įsipareigojimais.
„Didelį dėmesį skiriame ir saugiai darbo aplinkai – darbuotojai aprūpinami visomis reikalingomis darbo priemonėmis, edukuojame, kaip sandėlyje paskirtas užduotis atlikti saugiai. Prisijungti kviečiame ir neturinčius darbo patirties – naujus kolegas apmokome ir suteikiame darbui reikalingų žinių bei įgūdžių“, – priduria „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė.
Susipažinti su šiuo metu aktyviais darbo skelbimais būsimi kandidatai kviečiami: https://karjera.maxima.lt/sandeliai. Taip pat galima kreiptis elektroniniu paštu: [email protected] arba telefonu: +370 659 46749.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.