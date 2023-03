Šviežios „Iki“ kulinarijos naujienos: nuo omletų iki patiekalų Velykų stalui

REKLAMA

„Kulinarinių gaminių linijos „Pagaminta IKI“ asortimentą atnaujiname kelis kartus per metus – tam, kad pirkėjams visuomet galėtume pasiūlyti sezoniškų patiekalų. Pavyzdžiui, šį pavasarį asortimentą papildė net keturių rūšių salotos, daržovių kupini sumuštiniai, Velykų stalą papuošiantys krevečių ir putpelių kiaušinių drebučiai, kelių rūšių paštetai. Be to, renkantis šios linijos produktus rytinėmis valandomis – galima nemažai sutaupyti. Perkant „Pagaminta IKI“ gaminius iki 10 val. galioja speciali 30 proc. nuolaida“, – sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Pasitinkant pavasarį – daržovių kupinos „Iki“ naujienos

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad „Pagaminta IKI“ kulinarijos liniją sudaro aukščiausios kokybės gaminiai už itin prieinamą kainą. Be to, dėmesys skiriamas ir sezoniškumui. Pavyzdžiui, pavasarį asortimentą tradiciškai papildė lengvesni, daržovių kupini patiekalai. Kaip visuomet – gausų pasirinkimą ras ir vegetarai.

„Pavasarį į racioną patariama įtraukti kuo daugiau šviežių daržovių, todėl norintys greitai, skaniai ir sveikai užkąsti jau gali rasti net keturias naujų rūšių salotas. Vienos jų – makaronų salotos su sūriu, pagardintos aromatingu peperonata (paprikų ir keptų daržovių) padažu bei ispaninio šalavijo sėklomis. Mėgstantiems žuvį patiks makaronų salotos su tunu. Mėsos mėgėjai „Iki“ parduotuvių lentynose gali rinktis makaronų salotas su vištiena ir šonine, kurios pagardintos kreminiu jogurto padažu. Vertinantiems gerą skonį siūlome populiariąsias bulguro salotas su maistingaisiais falafeliais, itin patiksiančias vegetarams“, – sako „Iki“ atstovė.

Pasak jos, mėgstančius pavalgyti sočiau pradžiugins net dvi sumuštinių naujienos. Vienas yra pagardintas vištienos filė, karamelizuotais svogūnais, šviežiomis gražgarstėmis ir išraiškingo skonio padažu. Kitas – vegetariška sumuštinio versija su keptomis daržovėmis, sūrio padažu ir karamelizuotais svogūnais. Iškyloms ar užkandžių stalui puikiai tiks ir skonių įvairove nustebins tortilijų suktinukų rinkinys, kuriame rasite: sotųjį suktinuką su tunu, šviežiomis daržovėmis ir virtais kiaušiniais, pikantišką bei maistingą suktinuką su vištienos filė, tepamuoju sūriu, traškiomis daržovėmis ir bolivinėmis balandomis bei ypatingąjį suktinuką su humusu, sūriu, gražgarstėmis, džiovintais pomidorais ir česnakų daigais.

Naujame „Iki“ pusryčių asortimente – ir Velykoms skirti patiekalai

Kaip teigia V. Juodkazienė, pavasario proga, buvo praplėstas ir „Iki“ pusryčių patiekalų asortimentas.

„Nuo šiol, be pirkėjų jau daugelį metų pamėgtų varškėčių ar lietinių su įvairiausiais įdarais, „Pagaminta IKI“ asortimente bus galima rasti ir dviejų rūšių sočius ir purius omletus. Jie, kaip ir kiti „Iki“ kulinarijos patiekalai yra pagaminti tik iš ant kraiko laikomų vištų kiaušinių.“ – pabrėžia „Iki“ atstovė.

Klasikinis omleto variantas yra pagardintas kumpiu ir sūriu, o pikantiškasis – špinatais, „Džiugo“ sūriu ir mocarela. Jie abu gali papildyti ir Velykų stalą. Beje, šventiniams pusryčiams tinkamų patiekalų atnaujintame „Pagaminta IKI“ asortimente yra ir daugiau.

„Žuvies skonio drebučiai su krevetėmis ir putpelių kiaušiniais, pagardinti morkomis, žirneliais, krapais, majonezo ir krienų padažu, puikiai tiks palepinti svečius švenčių bei vakarėlių metu. Velykų stalą papuoš ir dviejų rūšių Iš Prancūzijos kilę ir pagal unikalią receptūrą gaminami paštetai. Vienas jų pagamintas ir vištų, kitas ančių kepenėlių. Abiejų rūšių paštetai patiekiami su netikėtais priedais: juodųjų serbentų džemu bei ožerškio uogomis“, – pasakoja „Iki“ darbuotoja.

Tradicinių, tokių lyg pagamintų namuose patiekalų mėgėjų taip pat laukia kelios staigmenos. Pavyzdžiui, iš kokybiškos kiaulienos pagaminti kotletai bei sūrio ir majonezo padažas, skirtas keptai duonai ar kitiems užkandžiams.