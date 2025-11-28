 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Švenčionyse jau įžiebta kalėdinė eglutė: pamatykite pirmieji

2025-11-28 17:48
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 17:48

Lapkričio 28 d. 16 val. Švenčionių miesto parke gyventojų ir miesto svečių laukė ypatinga akimirka – buvo įžiebta 2025 metų kalėdinė eglutė.

Švenčionyse jau įžiebta kalėdinė eglutė: pamatykite pirmieji (nuotr. facebook.com)

Lapkričio 28 d. 16 val. Švenčionių miesto parke gyventojų ir miesto svečių laukė ypatinga akimirka – buvo įžiebta 2025 metų kalėdinė eglutė.

0

Šiandien Švenčionyse sublizgo kalėdinė žaliaskarė.

Švenčionyse įžiebta kalėdinė eglutė

Švenčionių miesto kultūros centras dalijosi šių metų kalėdinės eglutės įžiebimo programa ir pranešė, kad pirmiausia gyventojai nuo 14 val. buvo kviečiami į kalėdinę mugę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O štai jau nuo 15 val. pradėjo veikti Nykštukų dirbtuvės, kurios pasmalsauti kvietė tiek mažus, tiek didelius.

Galiausiai, kulminacijos akimirka įvyko 16 val., kuomet visą Švenčionių miesto parką nušvietė sublizgusi kalėdinė eglutė.

Socialiniame tinkle Švenčionių  rajono savivaldybė pasidalijo eglutės įžiebimo akimirka.

„Šventinė dvasia užliejo Švenčionių miestą! Šiandien Švenčionių parke nušvito pirmoji iš trijų rajono miestų Kalėdų eglučių.

Šventinis šurmulys prasidėjo nuo mugės ir nykštukų dirbtuvėlių mažiesiems, o vakaro programoje visi leidosi į magišką kelionę „Ten, kur gimsta stebuklai“ kartu su traukinio Konduktoriumi ir išdykusiais elfais.

Kalėdinę pasaką kūrė „Gyvi žaislai“ komanda.

Šventę papuošė miesto kultūros centro ir meno mokyklos kolektyvai. Eglė suspindo tūkstančiais lempučių su įspūdinga girliandų suknele.

 Gruodžio 4 d. 18 val. šventinis renginys kelsis į Pabradę – eglutė bus įžiebta prie Pabradės kultūros centro. Gruodžio 5 d. 16 val. kalėdinė nuotaika sužibs ir Švenčionėliuose“, – rašoma Švenčionių rajono savivaldybės feisbuke.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

