Švenčionyse jau įžiebta kalėdinė eglutė: pamatykite pirmieji

Šiandien Švenčionyse sublizgo kalėdinė žaliaskarė.
Švenčionyse įžiebta kalėdinė eglutė
Švenčionių miesto kultūros centras dalijosi šių metų kalėdinės eglutės įžiebimo programa ir pranešė, kad pirmiausia gyventojai nuo 14 val. buvo kviečiami į kalėdinę mugę.
O štai jau nuo 15 val. pradėjo veikti Nykštukų dirbtuvės, kurios pasmalsauti kvietė tiek mažus, tiek didelius.
Galiausiai, kulminacijos akimirka įvyko 16 val., kuomet visą Švenčionių miesto parką nušvietė sublizgusi kalėdinė eglutė.
Socialiniame tinkle Švenčionių rajono savivaldybė pasidalijo eglutės įžiebimo akimirka.
„Šventinė dvasia užliejo Švenčionių miestą! Šiandien Švenčionių parke nušvito pirmoji iš trijų rajono miestų Kalėdų eglučių.
Šventinis šurmulys prasidėjo nuo mugės ir nykštukų dirbtuvėlių mažiesiems, o vakaro programoje visi leidosi į magišką kelionę „Ten, kur gimsta stebuklai“ kartu su traukinio Konduktoriumi ir išdykusiais elfais.
Kalėdinę pasaką kūrė „Gyvi žaislai“ komanda.
Šventę papuošė miesto kultūros centro ir meno mokyklos kolektyvai. Eglė suspindo tūkstančiais lempučių su įspūdinga girliandų suknele.
Gruodžio 4 d. 18 val. šventinis renginys kelsis į Pabradę – eglutė bus įžiebta prie Pabradės kultūros centro. Gruodžio 5 d. 16 val. kalėdinė nuotaika sužibs ir Švenčionėliuose“, – rašoma Švenčionių rajono savivaldybės feisbuke.
