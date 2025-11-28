Panevėžys skelbia švenčių pradžią: bus įžiebta Kalėdų žaliaskarė

Pasak miesto savivaldybės, Kalėdų eglės įžiebimo renginys skirtas visai šeimai. Jo metu žiūrovai galės išvysti teatrinę kompoziciją, pasisveikinti su šventėje apsilankysiančiu Kalėdų seneliu bei apsilankyti mugėje.
Vakaro kulminacija taps miesto eglės įžiebimas, lydimas lazerių šou ir šventinio koncerto.
Šventiškai pasipuošęs Panevėžys miestiečius ir svečius džiugins iki 2026 metų sausio vidurio.
