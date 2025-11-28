 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Panevėžys skelbia švenčių pradžią: bus įžiebta Kalėdų žaliaskarė

2025-11-28 06:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 06:04

Likus mėnesiui iki gražiausių žiemos švenčių, šventinį laikotarpį skelbia Panevėžys. Penktadienio vakarą miesto centre bus įžiebta pagrindinė Panevėžio Kalėdų žaliaskarė.

Panevėžys – pirmasis miestas Lietuvoje, įžiebęs Kalėdų eglę (nuotr. jp.lt)

0

Pasak miesto savivaldybės, Kalėdų eglės įžiebimo renginys skirtas visai šeimai. Jo metu žiūrovai galės išvysti teatrinę kompoziciją, pasisveikinti su šventėje apsilankysiančiu Kalėdų seneliu bei apsilankyti mugėje.

Vakaro kulminacija taps miesto eglės įžiebimas, lydimas lazerių šou ir šventinio koncerto.

Šventiškai pasipuošęs Panevėžys miestiečius ir svečius džiugins iki 2026 metų sausio vidurio.

